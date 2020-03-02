"Голос країни" потрапив у сепаратистський скандал і розлютив українців

В ефірі передачі "Голос країни" представили учасницю "з Абхазії" (невизнана республіка, частина Грузії).

На це звернув увагу журналіст Олександр Войт на своїй сторінці у Facebook. У мережі здійнялася хвиля обурення через подібну витівку.

"Немає слів... Якби в Грузії був "Голос" і представили якусь співачку з "ДНР". Яка в Україні була б реакція?" – підкреслив Войт.

Журналіст Андрій Глухенький провів аналогію з окупованим українським Донбасом.

"Цікаво, як скоро з такими темпами "Голос країни" (Voice of the Country) тикатиме ганчірки "ДНР/ЛНР" у прямому ефірі й подаватиме окуповані Кремлем території України як "держави", з якої прибув учасник?" – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 березня відбувся фінальний етап сліпих прослуховувань "Голосу країни-10". На шоу з'явився переможець 2 сезону "Голосу. Діти" Роман Сасанчін, який був у команді Тіни Кароль.

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