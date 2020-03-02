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2 березня • оновлено в 08:15
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"Голос країни" потрапив у сепаратистський скандал і розлютив українців

22.4т
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В ефірі передачі "Голос країни" представили учасницю "з Абхазії" (невизнана республіка, частина Грузії).

На це звернув увагу журналіст Олександр Войт на своїй сторінці у Facebook. У мережі здійнялася хвиля обурення через подібну витівку.

"Немає слів... Якби в Грузії був "Голос" і представили якусь співачку з "ДНР". Яка в Україні була б реакція?" – підкреслив Войт.

"Голос країни" потрапив у сепаратистський скандал і розлютив українців

Журналіст Андрій Глухенький провів аналогію з окупованим українським Донбасом.

"Цікаво, як скоро з такими темпами "Голос країни" (Voice of the Country) тикатиме ганчірки "ДНР/ЛНР" у прямому ефірі й подаватиме окуповані Кремлем території України як "держави", з якої прибув учасник?" – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 березня відбувся фінальний етап сліпих прослуховувань "Голосу країни-10". На шоу з'явився переможець 2 сезону "Голосу. Діти" Роман Сасанчін, який був у команді Тіни Кароль.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Голос країни
Місце
Україна
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В срало Украине!
В срало Украине!
<< как скоро Голос страны начнет в прямом эфире подавать "оккynпиpoванные" Кремлем терpuтории Украины в качестве страны, с которой прибыл участник? >> -------- Не бздuте, щeнecдoxлики, СКОРО. :о)))))))
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
А что в составе Грузии, Абхазия как-то другому называлась?
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фил филька
фил филька
если оккупированы кремлем то какие еще республики это россия получается уже? эти упорыши сами не знают что они ненавидят)
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