Гола і в наморднику: Анфіса Чехова показала спокусливі фото

Скандальна російська телеведуча Анфіса Чехова вразила своїх шанувальників в Instagram пікантними знімками з відпочинку в Туреччині.

На фото можна побачити 41-річну зірку практично голою – в сміливому купальному костюмі, що підкреслює апетитні форми, з підносом і з козирком на все обличчя, який більше нагадує намордник.

Чехова пояснила фоловерам, що даний образ не випадковий – практично всі її чоловіки завжди мріяли її побачити "голою і в наморднику".

Анфіса Чехова instagram.com/achekhova

"Їсти подано, Пан. Майже всі чоловіки мого життя мріяли мене бачити саме такою: Гола, послужлива і в наморднику. Бажано, щоб намордник не дозволяв мені говорити нічого крім: "Так, мій пан". Не знаю чому всі чоловіки хочуть мене підпорядкувати? Не знаю чому я весь час цьому опиралася? Хоча я люблю, коли чоловік домінує, але якось дбайливо і з розумом", – зізналася знаменитість.

Анфіса Чехова instagram.com/achekhova

Однак, за словами зірки, відпочинок розслабив її і вона вирішила перевтілитися в ту саму жінку, про яку мріють її обранці.

"Сонце зробило те, про що мріяли майже всі мої чоловіки: роздягнуло мене, прикувало до лежака, начепивши мені намордник і розплавило мої думки і всі спроби до опору. І все це з мого боку було актом доброї волі", – написала в мережі Чехова.

Анфіса Чехова instagram.com/achekhova

Анфіса Чехова instagram.com/achekhova

Відзначимо, що Анфіса Чехова часто тішить своїх шанувальників сміливими фото. В її мікроблозі можна побачити знімки, на яких вона позує то у ванній, то в нижній білизні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анфіса Чехова влаштувала жарку фотосесію на Мальдівах. На фото можна побачити пишні груди зірки.

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