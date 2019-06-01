Гола і в наморднику: Анфіса Чехова показала спокусливі фото

Скандальна російська телеведуча Анфіса Чехова вразила своїх шанувальників в Instagram пікантними знімками з відпочинку в Туреччині.
На фото можна побачити 41-річну зірку практично голою – в сміливому купальному костюмі, що підкреслює апетитні форми, з підносом і з козирком на все обличчя, який більше нагадує намордник.
Чехова пояснила фоловерам, що даний образ не випадковий – практично всі її чоловіки завжди мріяли її побачити "голою і в наморднику".
Анфіса Чехова
instagram.com/achekhova
"Їсти подано, Пан. Майже всі чоловіки мого життя мріяли мене бачити саме такою: Гола, послужлива і в наморднику. Бажано, щоб намордник не дозволяв мені говорити нічого крім: "Так, мій пан". Не знаю чому всі чоловіки хочуть мене підпорядкувати? Не знаю чому я весь час цьому опиралася? Хоча я люблю, коли чоловік домінує, але якось дбайливо і з розумом", – зізналася знаменитість.
Анфіса Чехова
instagram.com/achekhova
Однак, за словами зірки, відпочинок розслабив її і вона вирішила перевтілитися в ту саму жінку, про яку мріють її обранці.
"Сонце зробило те, про що мріяли майже всі мої чоловіки: роздягнуло мене, прикувало до лежака, начепивши мені намордник і розплавило мої думки і всі спроби до опору. І все це з мого боку було актом доброї волі", – написала в мережі Чехова.
Анфіса Чехова
instagram.com/achekhova
Анфіса Чехова
instagram.com/achekhova
Відзначимо, що Анфіса Чехова часто тішить своїх шанувальників сміливими фото. В її мікроблозі можна побачити знімки, на яких вона позує то у ванній, то в нижній білизні.
З усіх водних процедур моя найулюбленіша - це гаряча ванна😍 Мене хлібом не годуй - дай тільки в піні поваляться☺️ А знаєте що відрізняє хороший готель від "так собі" готелю? Косметика на якій готель працює. У кращих готелях ніколи не дозволять собі поставити баночки з незрозумілою назвою або вмістом, і вже тим більше величезні, куплені в магазині банки Пантин Прово два в одном🤦🏻♀️ (Так, так, і в таких готелях мені доводилося бувати на гастролях😬 ) Хороші готелі працюють тільки з відомими косметичними марками, зарекомендували гарна якість своєї продукції. У @spicehotelbelek вся косметика Bulgari. А значить волосся не будуть Колтун, а шкіра буде м'якенька, як щічка абрікоса☺️ А який аромат виходить від цієї пінної ванни, мммммммммм 😋😋😋 якщо б ви зналі☺️ #spicehotelbelek #spicehotel #spicevillas #mintvilla #EnarSpa
Не змогла визначитися яке фото лучше☺️ Рівно як і не можу зрозуміти, чому нижня білизна, на відміну від купальників, прийнято приховувати від сторонніх очей! Адже це ж образливо, купити таку красу, зроблену з розкішного мережива, ідеальної форми, бездоганного дизайну і показувати тільки одній людині, і зеркалу🙈😂 Жахлива несправедливість! Моє розкішне білизна #maisonlejaby від @estelle_adony, не отримало такого самітництва! Взагалі, я вперше зустрічаю таку форму м'якого мереживного бюста, яка так добре підтримує великі груди. 👙 До речі, з огляду на загальні настрої минулого Євробачення, по-моєму канал Росія сильно втратив, що не довіривши результати голосування оголосити мне☺️ Я вже і локацію вибрала і костюм підібрала! Ви тільки подивіться яка була б колоритна картінка😍 # евровіденіе2019 # ніжнеебельемосква # кремльмосква
Я переконана на власному досвіді, що будь-яка людина може отримувати задоволення від фізичних вправ! Головне вибрати той вид спорту або фіз навантажень, який до душі! І хорошого тренера, теж до душі! Або групу цікаву, куди буде тягнути і де будуть приємні вам люди! Гвалтувати себе бігом, якщо ти його ненавидиш, або аеробікою, якщо тобі не подобається скакати - це ніколи не піде на користь! Тому що наша психологія буде чинити опір, ми станемо змушувати себе плентатися на заняття, а наш внутрішній дитина буде перебувати в зневірі і стрессе😥 Стрес не найкращий помічник у розвитку, і вже точно те, що викликає відторгнення і стрес не стане вашою постійною звичкою! Я для себе знайшла йогу! Не відразу. Спочатку вона мені здавалася нудним заняттям, але я до неї доросла! Ви знаєте, що йога, яка увійшла в звичку, з правильними Ассане і пранаяма (дихальні вправи) може розширювати свідомість не гірше наркотика. Тому багато колишні наркомани в зрілому віці підсаджуються на йогу. Такий же кайф, тільки корисний і без смертельного ризику і руйнують наслідків. Наркотики я ніколи не пробувала, мені нема з чим порівнювати ... Але від йоги, коли вона входить в режим, я відчуваю себе трохи під шафе☺️ Тільки з координацією все в порядку і язик не заплітається, але всередині метелики, як від келишок просекко☺️ #loveyoga # йогадома # йоганутая # міртрудмай
Чи є у вашому бюджеті особлива стаття витрат? Ну, наприклад, ви можете рік облизуватися на крутий телефон, думаючи, що Дорогова-то, а самі за цей рік купуєте кілька пар туфель, в цілому по ціні цього телефону? У мене таких статей витрат кілька, і головна з них - їжа! Я вчора не купила дуже сподобався мені клатч, зате замовила собі чорної ікри за ціною цього клатча. Не думайте, що вона така дорога, на клатч була знижка 60% 🙈😂 Але у мене іноді жижки трусяться, так хочеться чорної ікорки, і не аби який, а дуже смачною і соковитою. Мій приятель @astrakhanikra привозить таку нереальну смакоту з Астрахані, що навіть від думки про неї, у мене слюні течуть до пола🤦🏻♀️☺️ Ділюся, раптом кому на паску захочеться себе побалувати. Раптом, хтось як і я, не може відмовити собі в делікатесах😋
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анфіса Чехова влаштувала жарку фотосесію на Мальдівах. На фото можна побачити пишні груди зірки.
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