Галкін відреагував на чутки про розлучення з Пугачовою.

Російський гуморист та ведучий Максим Галкін відреагував на чутки про нібито можливе розлучення з дружиною – співачкою Аллою Пугачовою.

Він заперечив таку інформацію. Відповідний допис з'явився на сторінці зірки у Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Не дочекаєтеся, пліткарі", – написав Галкін та виставив серію знімків разом із Пугачовою. На них пара виглядала щасливою та усміхненою.

Галкін прокоментував чутки про розлучення з Пугачовою. Instagram/Галкін

Галкін і Пугачова. Instagram/Галкін

Відзначимо, що Галкін та Пугачова у шлюбі з 2011 року. Ведучому – 44 роки, а співачці – 71. У них є двоє дітей – дочка Єлизавета і син Гаррі, народжені сурогатною матір'ю.

Пост Галкіна. Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські артисти Філіп Кіркоров і Микола Басков спровокували чутки про можливе розлучення співачки Алли Пугачової і гумориста Максима Галкіна.

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