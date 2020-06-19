Євробачення-2021 відбудеться за новими правилами: що відомо
Наступного року пісенний конкурс Євробачення-2021 відбудеться за новими правилами.
Організатори дозволили записувати бек-вокал на інструментальну фонограму пісні. Це допоможе учасникам втілювати у життя нові креативні ідеї, а також подорожувати меншим складом команди, повідомив ТСН.
"Уроки цьогорічної весни навчили нас, що потрібен план на випадок всесвітньої кризи, тож ми додали відповідні зміни до правил конкурсу. Ми маємо бути гнучкими й змінювати навіть сам формат і спосіб організації події в ці складні часи", – заявив новий виконавчий директор конкурсу Мартін Остердаль.
Зазначається, що конкурсанти матимуть змогу самостійно вирішувати, чи потрібен їм під час виступу записаний бек-вокал, який дозволено поєднувати із живим співом.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, коли відбудеться Євробачення-2021.