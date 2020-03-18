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18 березня • оновлено в 14:17
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Євробачення-2020 в Роттердамі скасували через коронавірус – ЗМІ

3.1т
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Пісенний конкурс Євробачення-2020, який мав відбутися в Нідерландах у травні 2020 року, скасували через коронавірус.

Таку інформацію поширила низка ЗМІ, посилаючись на заяву Ізраїльської корпорації телерадіомовлення ("Кан") у Twitter, а також на акаунт SuperTV.

Євробачення-2020 в Роттердамі скасували через коронавірус – ЗМІ

Причому на офіційних сторінках пісенного конкурсу ніяких підтверджень чи спростувань скасування Євробачення-2020 покы не опубліковано – організатори відзначили, що готують заяву.

Раніше лікарі діагностували коронавірус у одного з членів Європейського мовного союзу. З цієї причини представники Швеції та Ізраїлю відмовилися брати участь в заході.

На офіційному акаунті Євробачення в Instagram раніше закликали шанувальників конкурсу почекати офіційних заяв від організаторів.

"Ми знаємо, що ви з нетерпінням чекаєте новин про Євробачення в цьому році. У зв'язку з мінливою ситуацією через коронавірус, необхідно взяти до уваги кожен важливий елемент. Будь ласка, потерпіть. Ми сподіваємося отримати більше інформації найближчим часом", – опублікували на сторінці в соцмережі.

Нагадаємо, раніше організатори пісенного конкурсу Євробачення-2020 назвали шість можливих сценаріїв організації заходу в разі продовження карантину через коронавірус. Серед них також розглядалися скасування конкурсу й перенесення дати.

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Автор
Єва Романова
Теми
Євробачення-2020 Коронавірус
Тег
Євробачення
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