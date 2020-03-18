Євробачення-2020 в Роттердамі скасували через коронавірус – ЗМІ

Пісенний конкурс Євробачення-2020, який мав відбутися в Нідерландах у травні 2020 року, скасували через коронавірус.
Таку інформацію поширила низка ЗМІ, посилаючись на заяву Ізраїльської корпорації телерадіомовлення ("Кан") у Twitter, а також на акаунт SuperTV.
Причому на офіційних сторінках пісенного конкурсу ніяких підтверджень чи спростувань скасування Євробачення-2020 покы не опубліковано – організатори відзначили, що готують заяву.
Раніше лікарі діагностували коронавірус у одного з членів Європейського мовного союзу. З цієї причини представники Швеції та Ізраїлю відмовилися брати участь в заході.
התפשטות קורונה | אירוויזיון 2020 ברוטרדם צפוי להתבטל. הנחיות משרד הבריאות ההולנדי לא מאפשרות לקיים את התחרות ללא קהל- כאן חדשות (@kann_news) March 17, 2020
הדיווח של @shani_na מתוך # חדשותהערב pic.twitter.com/IvkFuRjonm
На офіційному акаунті Євробачення в Instagram раніше закликали шанувальників конкурсу почекати офіційних заяв від організаторів.
"Ми знаємо, що ви з нетерпінням чекаєте новин про Євробачення в цьому році. У зв'язку з мінливою ситуацією через коронавірус, необхідно взяти до уваги кожен важливий елемент. Будь ласка, потерпіть. Ми сподіваємося отримати більше інформації найближчим часом", – опублікували на сторінці в соцмережі.
We know you are anxiously waiting news about the future of this year's Eurovision Song Contest . . With a constantly changing situation regarding coronavirus and a large number of people to consult , every important element needs to be taken into consideration . . Please bear with us. We hope to have more information shortly. . #Eurovision
Нагадаємо, раніше організатори пісенного конкурсу Євробачення-2020 назвали шість можливих сценаріїв організації заходу в разі продовження карантину через коронавірус. Серед них також розглядалися скасування конкурсу й перенесення дати.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Міжнародний пісенний конкурс Євробачення в 2020 році мав відбутися в місті Роттердам (Нідерланди).
Нагадаємо, що переможцем Євробачення-2019 став представник Нідерландів Дункан Лоуренс з піснею Arcade, що і дало країні право на проведення конкурсу.
У 2020 році Україну на Євробаченні має представити гурт Go_A, який переміг у Національному відборі.
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