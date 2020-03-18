Євробачення-2020 в Роттердамі скасували через коронавірус – ЗМІ

Пісенний конкурс Євробачення-2020, який мав відбутися в Нідерландах у травні 2020 року, скасували через коронавірус.

Таку інформацію поширила низка ЗМІ, посилаючись на заяву Ізраїльської корпорації телерадіомовлення ("Кан") у Twitter, а також на акаунт SuperTV.

Причому на офіційних сторінках пісенного конкурсу ніяких підтверджень чи спростувань скасування Євробачення-2020 покы не опубліковано – організатори відзначили, що готують заяву.

Раніше лікарі діагностували коронавірус у одного з членів Європейського мовного союзу. З цієї причини представники Швеції та Ізраїлю відмовилися брати участь в заході.

התפשטות קורונה | אירוויזיון 2020 ברוטרדם צפוי להתבטל. הנחיות משרד הבריאות ההולנדי לא מאפשרות לקיים את התחרות ללא קהל

הדיווח של @shani_na מתוך # חדשותהערב pic.twitter.com/IvkFuRjonm - כאן חדשות (@kann_news) March 17, 2020

На офіційному акаунті Євробачення в Instagram раніше закликали шанувальників конкурсу почекати офіційних заяв від організаторів.

"Ми знаємо, що ви з нетерпінням чекаєте новин про Євробачення в цьому році. У зв'язку з мінливою ситуацією через коронавірус, необхідно взяти до уваги кожен важливий елемент. Будь ласка, потерпіть. Ми сподіваємося отримати більше інформації найближчим часом", – опублікували на сторінці в соцмережі.

Нагадаємо, раніше організатори пісенного конкурсу Євробачення-2020 назвали шість можливих сценаріїв організації заходу в разі продовження карантину через коронавірус. Серед них також розглядалися скасування конкурсу й перенесення дати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення в 2020 році мав відбутися в місті Роттердам (Нідерланди).

Нагадаємо, що переможцем Євробачення-2019 став представник Нідерландів Дункан Лоуренс з піснею Arcade, що і дало країні право на проведення конкурсу.

У 2020 році Україну на Євробаченні має представити гурт Go_A, який переміг у Національному відборі.

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