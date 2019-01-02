Екс-наречена Козловського жахнула Instagram знімком без макіяжу

Блогер і телеведуча Раміна Есхакзай, екс-наречена українського поп-співака Віталія Козловського, показала в мережі обличчя без макіяжу, чим викликала активний відгук фоловерів.

Знімок на особистій сторінці Есхакзай в Instagram назвали "сміливим", деякі зізналися, що не зважилися б опублікувати подібне фото для загального огляду.

"Якщо у вас немає новорічного настрою, подивіться на моє фото зліва, візьміть косметичку, включите різдвяні пісні і вперед за новорічним настроєм", - підбадьорила підписників дівчина.

Знімок зібрав понад 7 тис. лайків, при цьому безліч різних коментарів з реакцією.

"До фотошопа і після?", "Дуже сміливо", "Ой, погані справи...", "Ты ненакрашенная страшная и накрашенная", - процитували колись популярну пісню.

При цьому деякі фоловерів телеведучої підкреслили, що справжній фотографії зліва довіряють значно більше, ніж образу з косметикою.

Фото: instagram.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, після розставання з Раміною у співака настав нелегкий період, який він переживав в Instagram віршами і сумними фото. Однак пізніше Козловський випустив новий кліп, за сюжетом якого він возз'єднується з коханою після розставання.