Екс-наречена Баскова ''вкрала'' чоловіка у вагітної подруги: подробиці скандалу

Російська модель і телеведуча Вікторія Лопирьова, яка раніше мала намір вийти заміж за відомого співака Миколу Баскова, стала героїнею гучного скандалу: росЗМІ повідомили про те, що вона "вкрала" чоловіка у своєї вагітної подруги.

Її обранцем став Ігор Булатов — чоловік дочки російського олігарха Самвела Карапетяна Татевік, яка на момент початку стосунків Ігоря та Вікторії була вагітною. Наразі Лопирьова також чекає дитину від коханця, пише Super.

Модель тісно дружила з сім'єю Карапетянів багато років і, ймовірно, стільки ж часу вона перебувала в таємних стосунках із чоловіком Татевік. Приводом для чуток стала поведінка екс-дружини Булатова в соціальній мережі: незважаючи на дружбу з Лопирьовою, вона демонстративно відписалася від неї в Instagram, а потім видалила всі спільні фото з чоловіком і текстові зізнання йому в коханні.

Вікторія Лопирьова та Ігор Булатов HELLO!

Карапетян, як повідомило видання, дізналася про те, з ким під час її вагітності проводить час чоловік, і обірвала з чоловіком усі зв'язки. Її батько-олігарх також не зміг пробачити зятю зраду сім'ї — факт роману чоловіка дочки з дівчиною із вельми сумнівною репутацією він порівняв із жахливим сном.

Вікторія Лопирьова та Ігор Булатов HELLO!

Зі свого боку Лопирьова зазначила, що їх із Булатовим відносини стрімко розвиваються, однак пара поки не зміцнила їх зв'язками шлюбу.

"Коханий буквально пилинки з мене здуває, особливо зараз, коли я чекаю первістка. Я пообіцяла йому відмовитися на час від публічності, яка стала для мене вже звичною", — поділилася Вікторія.

Пізніше папараці впіймали пару під час спільного відпочинку в Маямі (США). Булатов і Лопирьова на кадрах весь час трималися за руки, обіймалися і виглядали абсолютно щасливими. Сам же Ігор, після того, як у ЗМІ з'явилися знімки з їхньої відпустки та розгромні статті про його розрив із дружиною, прокоментував ситуацію:

Вікторія Лопирьова та Ігор Булатов (виділено) Instagram @lopyrevavika

"Не здивований потоку бруду і наклепів на нашу адресу. Я — доросла людина і завжди несу відповідальність за свої вчинки та рішення. Почуття — це те, що робить нас людьми. З повагою ставлюся до свого минулого і щасливий у теперішньому. Вважаю, що всім варто дати цій темі спокій", — процитувало його слова видання Tatler.

Зазначимо, раніше Лопирьова будувала стосунки з російським співаком Миколою Басковим. Пара заявляла про грандіозне весілля, яка мало відбутися у Грозному (Чечня) у травні 2017 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2018 року стало відомо про те, що Микола Басков і Вікторія Лопирьова розлучилися. Сам же артист розповів, що вони вирішили залишитися друзями, але не вважали за потрібне про це повідомляти пресі. Що стосується вагітності Лопирьової, то для Баскова вона стала сюрпризом. Артист також наголосив, що не має до цього жодного відношення.

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