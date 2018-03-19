Джолі вчетверте зібралася заміж

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі, яка в 2016 році розлучилася зі своїм зірковим чоловіком Бредом Піттом, збирається у четвертий раз піти під вінець.

ЗМІ повідомляють, що обранцем Джолі на цей раз став британський мільйонер. Цікаво, що суперзірка нібито сама зробила йому пропозицію. Про це повідомляє таблоїд Life&Style Weekly.

Весілля 42-річної актриси з таємничим коханим може відбутися вже в цьому році. Анджеліна сама запропонувала шлюб своєму бойфренду, оскільки вважає за необхідне узаконити ці стосунки.

Анджеліна Джолі НеФакт.інфо

"У неї є британський мільйонер, з яким вона зустрічається більше року. Поступово їхній роман переріс у справжнє кохання. Це найнесподіваніші відносини в житті Анджеліни, але вона думає, що він єдина людина, яка дійсно призначена для неї", - розповіли знайомі актриси

Повідомляється, що артистка зараз наполягає на якнайшвидшому завершенні процесу розлучення з Бредом Піттом і переїзді своїх шістьох дітей - Меддокса, Пакса, Захари, Шайло і близнят Нокса і Вів'єн до Великобританії.

Як повідомляв "Обозреватель", голлівудська актриса і посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі потрапила в міжнародний секс-скандал. Претензії до Джолі виникли через десятки скарг на неналежну поведінку працівників пунктів з надання допомоги нужденним в Азії, Африці і на Близькому Сході, які перебувають у віданні артистки.