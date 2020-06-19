Джиган показав перше фото після примирення з Самойловою
Російський співак українського походження Джиган оприлюднив фото зі своєю дружиною Оксаною Самойловою після примирення.
Знімок з'явився у Instagram репера: на ньому від обіймає Самойлову, з якою вони ще днями мали розлучитися, але вона відкликала позов.
Користувачі мережі почали писати, що сім'я "ловить" хайп на ситуації з розлученням.
"Джиган не дає Оксані інтригу тримати", "Розходимося, друзі", "І для чого тоді йшов шлюборозлучний процес, і Оксана говорила про те, що краще нехай буде тільки одна мама, ніж все це.... хайп на сім'ї – остання справа", – написали вони.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.
Пара також виховує трьох доньок.
Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх в мережі.
Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.
Потім в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Джиган вирішив продати будинок, в якому він жив з дружиною і дітьми.
31 березня 2020 року Оксана Самойлова заявила, що розлучається з Джіганом.
У червні Джигана і Самойлову не змогли розлучити в суді.