Дженніфер Еністон після поцілунків з Бредом Піттом показала інтимне фото

Голлівудська актриса Дженніфер Еністон після гарячих обіймів і поцілунку з екс-чоловіком Бредом Піттом заінтригувала відвертим фото.

На свіжих знімках вона показала, як після церемонії скидає з себе сукню та туфлі, в яких була на заході.

Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон роздяглася

"Десь між цими двома фотографіями мої однолітки подарували мені подарунок, який я буду плекати, і ніч, яку я ніколи не забуду", - написала вона.

Бред Пітт і Дженніфер Еністон розлучилися в 2005 році, але після недавнього розставання Пітта з Анджеліною Джолі періодично з'являється інформація, що він знову близький з Еністон.

Як писав OBOZREVATEL раніше, під час вручення премії Гільдії акторів США 19 січня в Лос-Анджелесі Пітт і Еністон були помічені за фліртом. Шанувальники навіть стали припускати, що пара може возз'єднатися.

Дженніфер Еністон і Бред Пітт 19 січня 2020 року

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