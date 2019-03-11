''Дуже дратують!'' Чоловік Тодоренко розлютився через успіхи Лазарєва та дружини

Російський співак Влад Топалов гнівно висловився про успіхи його дружини, телеведучої Регіни Тодоренко, і друга, колеги з гурту SMASH!! Сергія Лазарєва.

У обох, як зазначив Топалов в Instagram, минулого тижня відбулися гучні прем'єри: Тодоренко представила свіжий випуск авторського шоу, Лазарєв — пісню для Євробачення-2019, а про нього тим часом забули.

"Нічого так у мене дружина й друг! Одна гріє одне місце на сонці, інший взагалі зник! До того ж, зрозуміло, обоє були зайняті великими справами! У однієї вийшов новий сезон її шоу. Яке, до речі, знімаємо тепер у нашій квартирі, оскільки сина я не дозволяю тягати по павільйонах. У іншого вийшов космічний кліп і пісня!" — вказав він.

За словами Топалова, все це дуже його розлютило.

"Усе це не було б проблемою, якби хоч одна з цих сволот прислала мені хоч один тизер, хоч одне посилання, хоч один відос для всіх цих свайпів, @..яйпів. Я ж теж хочу викласти там, підтримати, похвалитися, поділитися. Але ні! Ці панове взагалі про мене забули і всі займаються своїми справами! І вони мене цим дуже дратують! 2 день прошу що в однієї, що в іншого! Ні! Не потрібні їм ми з вами! Ну й хрін з ними!" — завершив Топалов.

Далі в своєму пості Топалов зазначив, що все вищесказане, звичайно ж, жарт. Однак підписники співака угледіли в його словах щирий гнів і навіть заздрість.

"У кожному жарті, як то кажуть...", "Звичайно, йому прикро. Він вдома сидить із гітарою", "Владе, буде і на вашій вулиці свято, потерпіть", — вказали в коментарях під постом Топалова.

Як писав раніше OBOZREVATEL, співак Сергій Лазарєв прокоментував гостру критику його пісні Scream для Євробачення-2019, після презентації якої позбувся першого місця в рейтингах букмекерів.

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