Дружина і коханки Лукашенка: які таємниці приховує особисте життя білоруського "диктатора"

Особисте життя президента Білорусі Олександра Лукашенка перед виборами з новою силою цікавить публіку. Відомо, що він вже більше 40 років одружений з вчителькою Галиною Желнеровіч, але пара живе окремо й офіційно їхній шлюб не був розірваний. Тим часом, главі Білорусі приписують безліч інших романів.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL зібрав інформацію про те, хто вони – "улюблені жінки" Лукашенка, яких в різний час помічали в його оточенні.

Законна дружина, яка не стала першою леді

Офіційно Олександр Григорович Лукашенко з 1975 року перебуває у шлюбі з жінкою на ім'я Галина. Вона – мати двох старших дітей президента Віктора і Дмитра. Як відомо, подружжя вже більше 30-ти років як не разом. До 1994 року вони жили в селі. А коли Лукашенко став президентом Білорусі й переїхав до Мінська, Галина відмовилася поїхати за ним. На питання, чому живе окремо від чоловіка, говорила: "Я сама вибрала таке життя".

Олександр Лукашенко і його дружина Галина

Особиста лікарка Лукашенка

Згодом після перших виборів у Лукашенка з'явилася особиста лікарка. Нею стала 29-річна ендокринологиня Ірина Абельска. Жінка супроводжувала президента Білорусі всюди – на робочих зустрічах, в ділових поїздках, у відпустці.

Ірина Абельска і Олександр Лукашенко (колаж)

У 2008 році білоруські ЗМІ заговорили про таємний роман Лукашенка з Абельською. Це сталося після того, як президент представив публіці свого позашлюбного сина Миколу. Тоді ж і з'явилися чутки про те, що матір'ю хлопчика є саме Ірина.

Олександр і Микола Лукашенко, Ірина Абельска (колаж)

Сам Лукашенко ніколи офіційно не говорив про те, хто ж насправді є матір'ю Миколи. До речі, за інформацією ЗМІ, Олександр Григорович розійшовся з Іриною ще у 2007 році, причина – невідома.

Зазначимо: у Ірини Абельської є ще старший син Дмитро від першого шлюбу. Хлопець пішов по стопах мами і став медиком. Зараз жінка працює в Республіканському клінічному медичному центрі Управління справами президента, де вона займає пост головного лікаря.

Не дівчина – пісня

Ще однією помітною пасією Лукашенка стала співачка Ірина Дорофєєва. У 2007 році, відвідавши її Театр пісні, він особисто затвердив державну програму "Ірина Дорофєєва – обличчя Білорусі". Зображення співачки з'являлися на вулицях Мінська, пакетах, майках, бейсболках. Вона супроводжувала президента у відпустках у Сочі, жила в його резиденції під час фестивалю "Слов'янський базар" у Вітебську.

Одного разу, в день народження Лукашенка, співачка подарувала йому пісню під назвою "Ангел мой несравненный, неземной и нереальный". У відповідь на відвертий жест президент Білорусі також публічно привітав співачку в день її народження з екрана телевізора.

Ірина Дорофєєва та Олександр Лукашенко (фото – president.gov.by)

До речі, сама Дорофєєва ніколи не підтверджувала чутки про свої стосунки з президентом Білорусі, але і не робила офіційних заяв, що спростовують їх. У відповідь на всі питання про свої стосунки з Лукашенком вона говорила лише про значущість своєї програми для просування білоруського мистецтва.

Марта, Поліна і "дівчата зі служби протоколу"

У 2008 році, на святковому концерті з нагоди Дня незалежності Білорусі, Лукашенка помітили разом з юною шатенкою. Нею виявилася 18-річна Марта Голубєва, солістка ансамблю "Вераси".

На наступний рік вона супроводжувала Лукашенка на відкритті оновленого Великого театру опери й балету. Одночасно з вокальною кар'єрою Марта почала зніматися у фільмах і телесеріалах, в основному – російських. Сьогодні її фільмографія налічує понад 20 мелодрам і романтичних комедій.

Олександр Лукашенко і Марта Голубєва (праворуч) ridus.ru

В останній раз на публіці Марту в оточенні Лукашенка помітили на фіналі конкурсу "Міс Білорусь-2016". На тому ж заході поруч з Лукашенком сиділа ще одна молода брюнетка, модель і телеведуча "Білорусь-1" Поліна Шуба. В інтерв'ю Ксенії Собчак Олександ Григорович сам зізнавався, що знає Поліну з 12 років. Ще підлітком вона вручала йому квіти на відкритті будинку культури в Старих Дорогах.

Нетривалий час Поліна працювала в службі протоколу президента Білорусі, вони разом дивилися хокей, відвідували різні заходи.

"У нас в службі ділового протоколу є кілька дівчат, вони дуже красиві. І якщо я десь там сиджу, кажуть: "Олександр Григорович, я з вами сяду". Та заради Бога, я цього не приховую", – коментував Лукашенко.

Поліна Шуба і Олександр Лукашенко (колаж)

Ще одна дівчина, яку не раз бачили поруч з Лукашенком, – Аліна Роскач. Вона сиділа поруч з ним у 2018 році на святкуванні Купали в Олександрії, а у 2018-му під час турніру з біатлону "Сніговий снайпер" брала участь з ним в перегонах. Дівчина також була в службі протоколу президента Білорусі.

Аліна – фіналістка конкурсу краси "Міс Білорусь-2016". Ще школяркою брала участь в конкурсі краси "Кришталева Німфа" в Гомелі, брала участь в конкурсі "Міс Дожінкі-2013".

Аліна Роскач, Микола і Олександр Лукашенко (колаж)

"Королева-весна-2013" Дарина Шманай з 2014 року супроводжує президента Білорусі повсюдно: вболіває на хокеї, слухає послання до народу в Овальному залі, сидить з ним на Всебілоруських зборах і на інавгурації. ЗМІ також називали її "робітницею служби протоколу" і "держслужбовицею". Про свої стосунки з Лукашенком незаміжня Шманай ніколи публічно не розповідала.

Дарина Шманай (фото – Олександр Корсаков/Tut.by)

Олександр Лукашенко і Дарина Шманай (фото – mk.ru)

Нова фаворитка

Останнім часом Лукашенко все частіше бере з собою на публічні події "Міс Білорусь-2018" Марію Василевич. В січні 2018 року він нагородив 21-річну дівчину спеціальною премією президента "за значний внесок у розвиток міжнародного культурного співробітництва та активну благодійну діяльність".

Олександр Лукашенко і Марія Василевич (колаж)

У 2019 Марія взяла титул "Міс світу Європа" на конкурсі "Міс світу". Прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт в ефірі "Білорусь-1" розповідала, що готував Василевич до конкурсу особисто Лукашенко. Він вчив дівчину колоти дрова, танцював з нею вальс на новорічному балу для молоді, разом вони відвідували й чемпіонат світу з футболу в Москві.

Як раніше писав OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко, якому 30 серпня 2019 року виповнилося 65 років, показав, як він розважається в оточенні дівчат.