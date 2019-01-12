Друг України Борис Джонсон вирішив одружитися на молодій дівчині: що відомо про обраницю

Колишній міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон хоче знову одружитися в свої 54 роки.

Як повідомляє The Sun, його обраницею стала колишня директор з комунікацій Консервативної партії, 30-річна Керрі Саймондс.

За даними видання, колеги звернули увагу на захоплення Джонсона ще в лютому 2018 року. Парочка відсвяткувала День святого Валентина в одному з лондонських ресторанів. Пізніше їх часто помічали на побаченнях. Ходять чутки, що дівчина вже переїхала до заповзятливого Джонсона.

"Він хоче побратися. Він повністю захоплений Керрі. Приємно бачити. Він як щеня навколо неї бігає, дуже турботливий", – розповів один політика.

Молодша дочка Джонсона всього на п'ять років молодше за Керрі. Уточнюється, що нова кохана ще не зустрічалася з його чотирма дітьми від попереднього шлюбу. Джонсон не так давно розлучився зі своєю екс-дружиною, з якою разом прожив 25 років. При чому зараз йдеться про треті за рахунком серйозні стосунки.

"Він любить таке домашнє життя. Інакше він розвалюється і стає нещасним. Він і Марина розлучилися в березні, тому не дивно, що ці відносини зараз серйозні", – розповів ще один знайомий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 червня Джонсон пішов у відставку з поста глави МЗС Великобританії. У конфлікті з Росією він підтримував Україну. Захоплення Криму Джонсон називав першим випадком силової анексії в Європі.

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