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Друг України Борис Джонсон вирішив одружитися на молодій дівчині: що відомо про обраницю

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Колишній міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон хоче знову одружитися в свої 54 роки.

Як повідомляє The Sun, його обраницею стала колишня директор з комунікацій Консервативної партії, 30-річна Керрі Саймондс.

За даними видання, колеги звернули увагу на захоплення Джонсона ще в лютому 2018 року. Парочка відсвяткувала День святого Валентина в одному з лондонських ресторанів. Пізніше їх часто помічали на побаченнях. Ходять чутки, що дівчина вже переїхала до заповзятливого Джонсона.

Друг України Борис Джонсон вирішив одружитися на молодій дівчині: що відомо про обраницю
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"Він хоче побратися. Він повністю захоплений Керрі. Приємно бачити. Він як щеня навколо неї бігає, дуже турботливий", – розповів один політика.

Молодша дочка Джонсона всього на п'ять років молодше за Керрі. Уточнюється, що нова кохана ще не зустрічалася з його чотирма дітьми від попереднього шлюбу. Джонсон не так давно розлучився зі своєю екс-дружиною, з якою разом прожив 25 років. При чому зараз йдеться про треті за рахунком серйозні стосунки.

"Він любить таке домашнє життя. Інакше він розвалюється і стає нещасним. Він і Марина розлучилися в березні, тому не дивно, що ці відносини зараз серйозні", – розповів ще один знайомий.

Друг України Борис Джонсон вирішив одружитися на молодій дівчині: що відомо про обраницю
Друг України Борис Джонсон вирішив одружитися на молодій дівчині: що відомо про обраницю
Друг України Борис Джонсон вирішив одружитися на молодій дівчині: що відомо про обраницю

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 червня Джонсон пішов у відставку з поста глави МЗС Великобританії. У конфлікті з Росією він підтримував Україну. Захоплення Криму Джонсон називав першим випадком силової анексії в Європі.

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Особа
Борис Джонсон
Місце
Великобританія
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Пигин Макс
Пигин Макс
Друг Украины???
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