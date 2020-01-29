Дочка Тілля Ліндеманна розчулила мережу

Співачка Світлана Лобода опублікувала зворушливе сімейне фото.

На знімку вона обіймає молодшу дочку Тільду (в травні дівчинці виповниться два рочки), яку народила від соліста Rammstein Тілля Ліндеманна, але досі прямо це не підтвердила.

Старша дочка Лободи Євангеліна (від колишнього цивільного чоловіка Світлани, хореографа Андрія) ніжно цілує молодшу сестричку.

Дочки Світлани Лободи Тільда і Євангеліна

"Безумовна любов", - підписала фотографію з дітьми артистка.

Світлана Лобода з дочками Тільдою і Євангеліною

У коментарях до знімка підписники засипали Лободу і її дочок милими коментарями, компліментами і сердечками.

"Ці хвостики", "Мило", "Принцеса", "Чудово", "Чарівно", - пишуть шанувальники співачки.

Крім того, Світлані сказали, що це її найкраще фото.

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