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Дочка Меладзе втекла від чоловіка

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Дочка російського співака Валерія Меладзе Інга розлучилася з марокканським журналістом Нурі Вергезе після менш ніж двох років шлюбу.

Про рішення пари стало відомо Starhit з оточення пари, за словами джерела, Інга і Нурі вирішили розлучитися ще кілька місяців тому.

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Валерій Меладзе з молодятами

Валерій Меладзе з молодятами

фото Instagram

"Їхні стосунки зжили себе, - розповіли в оточенні пари. – Сама Інга на тему колишнього намагається не говорити, хвороблива для неї історія, як і для кожної дівчини. У родині це табу".

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Інга не бажає говорити про розставання

Інга не бажає говорити про розставання

фото Hello

Відносини зжили себе

Відносини зжили себе

фото Hello

Вони познайомилися ще десять років тому під час навчання в Кембриджської школі, одружившись, продовжили жити в Англії. Але після розладу Інга повернулася в Москву, де недовго сиділа склавши руки, а потім відкрила свій ювелірний бізнес.

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Щаслива наречена

Щаслива наречена

фото Hello

Пара була знайома близько восьми років до моменту весілля. На початку 2017-го вони організували скромне свято, а в жовтні того ж року молодята зіграли пишне весілля на батьківщині нареченого.

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Чоловік у Інги родом з Марокко

Чоловік у Інги родом з Марокко

фото Hello

На весіллі молодята в компанії десятків гостей гуляли в п'ятизірковому готелі в Марракеші. Церемонія проходила на чотирьох мовах - російською, французькою, англійською та арабською. Родичі молодят спеціально привезли коровай з Москви, щоб дотриматися весільної традиції. Щасливу Інгу до вівтаря вів батько, Валерій Меладзе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, батько Інги співак Валерій Меладзе зраджував матері і довгий час жив на дві сім'ї.

Раніше брата Меладзе відомого продюсера Костянтина Меладзе теж запідозрили в зраді. Він цілував груди і обіймав пишногруду незнайомку, поки сам Валерій поїхав на гастролі до Відня.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Валерій Меладзе
Місце
РосіяМосква
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