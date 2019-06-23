Дочка Меладзе втекла від чоловіка

Дочка російського співака Валерія Меладзе Інга розлучилася з марокканським журналістом Нурі Вергезе після менш ніж двох років шлюбу.
Про рішення пари стало відомо Starhit з оточення пари, за словами джерела, Інга і Нурі вирішили розлучитися ще кілька місяців тому.
Валерій Меладзе з молодятами
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"Їхні стосунки зжили себе, - розповіли в оточенні пари. – Сама Інга на тему колишнього намагається не говорити, хвороблива для неї історія, як і для кожної дівчини. У родині це табу".
Інга не бажає говорити про розставання
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Відносини зжили себе
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Вони познайомилися ще десять років тому під час навчання в Кембриджської школі, одружившись, продовжили жити в Англії. Але після розладу Інга повернулася в Москву, де недовго сиділа склавши руки, а потім відкрила свій ювелірний бізнес.
Щаслива наречена
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Пара була знайома близько восьми років до моменту весілля. На початку 2017-го вони організували скромне свято, а в жовтні того ж року молодята зіграли пишне весілля на батьківщині нареченого.
Чоловік у Інги родом з Марокко
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На весіллі молодята в компанії десятків гостей гуляли в п'ятизірковому готелі в Марракеші. Церемонія проходила на чотирьох мовах - російською, французькою, англійською та арабською. Родичі молодят спеціально привезли коровай з Москви, щоб дотриматися весільної традиції. Щасливу Інгу до вівтаря вів батько, Валерій Меладзе.
Як повідомляв OBOZREVATEL, батько Інги співак Валерій Меладзе зраджував матері і довгий час жив на дві сім'ї.
Раніше брата Меладзе відомого продюсера Костянтина Меладзе теж запідозрили в зраді. Він цілував груди і обіймав пишногруду незнайомку, поки сам Валерій поїхав на гастролі до Відня.
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