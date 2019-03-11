Донька Меладзе розсекретила хлопця: ним виявився український співак

Донька композитора Костянтина Меладзе, 15-річна Лія, розкрила ім'я свого коханого. Ним виявився співак із України, зірка вокального проекту "Голос. Діти" Влад Фенічко.

Про це донька продюсера розповіла на особистій сторінці в Instagram, де опублікувала фото з минулої вечірки з нагоди її дня народження. На знімках вона цілує і ніжно обіймає обранця.

"Ти мій, і я не поділюся. І не важливо, де ти перебуваєш, я твоя. Ти моє щастя", — написала під знімком Лія.

Зауважимо, що після участі в проекті "Голос. Діти", де Влад був суперфіналістом, він став солістом гурту Dside Band.

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Що ж стосується Лії, вона є донькою першої дружини Костянтина Меладзе — Яни Сум. У шлюбі з нею у продюсера також народилися донька Аліса та син Валерій.

Як писав раніше OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо, що співачка Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе більше не живуть у Росії. Пара купила будинок в Італії і вирішили "осісти там". Продюсер і співачка розписалася в мерії Італії в жовтні 2015 року.

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