ДіКапріо застукали за пікантним заняттям з коханою: показові кадри

Голлівудського актора Леонардо ДіКапріо застали за поцілунками з прийомною дочкою Аль Пачіно Камілою Морроне.
У мережі опублікували численні пікантні знімки парочки, яка не соромилися у виразах своїх почуттів, сидячи в джакузі.
ДіКапріо "Вовк з Уолл-стріт"
Кадр з фільму
Варто відзначити, що ДіКапріо трохи набрав у вазі, про що свідчить кругленький животик зірки. Зате Каміла виглядала приголомшливо в злитому білому купальнику, який підкреслив розкішну фігуру.
ДіКапріо з животиком
instagram / redcarpetmood
Примітно, що раніше західні таблоїди поширили інформацію, ніби Леонардо вже зробив пропозицію своїй коханій, проте ні сам актор, ні Морроне коментарів з цього приводу не давали.
Каміла – починаюча аргентинська актриса і фотомодель, народилася в Буенос-Айресі, але вже в дитинстві переїхала з родиною до Лос-Анджелесу.
ДіКапріо і Морроне цілуються
instagram / redcarpetmood
ДіКапріо і Морроне ніжаться в джакузі
instagram / redcarpetmood
ДіКапріо і Морроне вилазять з води
instagram / redcarpetmood
Парочка цілується в джакузі
instagram / redcarpetmood
ДіКапріо вилазить з води
instagram / redcarpetmood
ДіКапріо з круглим животиком після відпочинку
instagram / redcarpetmood
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Леонардо ДіКапріо висловився про пожежі, які охопили ліси в Сибіру. Популярний артист зробив заяву в Instagram.
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