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ДіКапріо застукали за пікантним заняттям з коханою: показові кадри

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Голлівудського актора Леонардо ДіКапріо застали за поцілунками з прийомною дочкою Аль Пачіно Камілою Морроне.

У мережі опублікували численні пікантні знімки парочки, яка не соромилися у виразах своїх почуттів, сидячи в джакузі.

ДіКапріо "Вовк з Уолл-стріт"

ДіКапріо "Вовк з Уолл-стріт"

Кадр з фільму

Варто відзначити, що ДіКапріо трохи набрав у вазі, про що свідчить кругленький животик зірки. Зате Каміла виглядала приголомшливо в злитому білому купальнику, який підкреслив розкішну фігуру.

ДіКапріо з животиком

ДіКапріо з животиком

instagram / redcarpetmood

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Примітно, що раніше західні таблоїди поширили інформацію, ніби Леонардо вже зробив пропозицію своїй коханій, проте ні сам актор, ні Морроне коментарів з цього приводу не давали.

Каміла – починаюча аргентинська актриса і фотомодель, народилася в Буенос-Айресі, але вже в дитинстві переїхала з родиною до Лос-Анджелесу.

ДіКапріо і Морроне цілуються

ДіКапріо і Морроне цілуються

instagram / redcarpetmood

ДіКапріо і Морроне ніжаться в джакузі

ДіКапріо і Морроне ніжаться в джакузі

instagram / redcarpetmood

ДіКапріо і Морроне вилазять з води

ДіКапріо і Морроне вилазять з води

instagram / redcarpetmood

Парочка цілується в джакузі

Парочка цілується в джакузі

instagram / redcarpetmood

ДіКапріо вилазить з води

ДіКапріо вилазить з води

instagram / redcarpetmood

ДіКапріо з круглим животиком після відпочинку

ДіКапріо з круглим животиком після відпочинку

instagram / redcarpetmood

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Леонардо ДіКапріо висловився про пожежі, які охопили ліси в Сибіру. Популярний артист зробив заяву в Instagram.

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Особа
Леонардо Ді Капріо
Теги
плітки шоу-бизнес
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