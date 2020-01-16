Чому "Кадиров помер" злетіло в трендах

Запит "Кадиров помер" злетів в пошукових тренди Гугла ввечері 15 січня.

Про це свідчать дані сервісу гугл.трендс.

Всьому причиною раптова новина від 15 січня про призначення виконуючого обов'язки керівника Чечні Мусліма Хучієва "на період тимчасової непрацездатності Рамзана Кадирова" - розпорядження опубліковано на сайтах чеченських глави і уряду.

Пізніше прес-секретар Кадирова Альва Карімов пояснив російським ЗМІ, що Кадиров проходить курс лікування, що потребує медичних процедур, і що нібито це звичайна практика.

А 16 січня на сторінці Кадирова в соцмережі Вконтакте повідомлення нібито від нього, де міститься коментар на адресу кандидата в російські прем'єр-міністри Михайла Мішустіна. Кадиров назвав Мішустіна "людиною з мужнім характером". І опублікував спільне фото.

Рамзан Кадиров і Михайло Мішустін зі сторінки Вконтакте Рамзана Кадирова

Як повідомляв OBOZREVATEL , 15 січня російський прем'єр Дмитро Медведєв зі своїм урядом подали у відставку.

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