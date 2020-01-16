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16 січня • оновлено в 12:48
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Чому "Кадиров помер" злетіло в трендах

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Запит "Кадиров помер" злетів в пошукових тренди Гугла ввечері 15 січня.

Про це свідчать дані сервісу гугл.трендс.

Чому "Кадиров помер" злетіло в трендах

Всьому причиною раптова новина від 15 січня про призначення виконуючого обов'язки керівника Чечні Мусліма Хучієва "на період тимчасової непрацездатності Рамзана Кадирова" - розпорядження опубліковано на сайтах чеченських глави і уряду.

Пізніше прес-секретар Кадирова Альва Карімов пояснив російським ЗМІ, що Кадиров проходить курс лікування, що потребує медичних процедур, і що нібито це звичайна практика.

А 16 січня на сторінці Кадирова в соцмережі Вконтакте повідомлення нібито від нього, де міститься коментар на адресу кандидата в російські прем'єр-міністри Михайла Мішустіна. Кадиров назвав Мішустіна "людиною з мужнім характером". І опублікував спільне фото.

Рамзан Кадиров і Михайло Мішустін

Рамзан Кадиров і Михайло Мішустін

зі сторінки Вконтакте Рамзана Кадирова

Як повідомляв OBOZREVATEL , 15 січня російський прем'єр Дмитро Медведєв зі своїм урядом подали у відставку.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Рамзан Кадиров
Місце
Росія
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