"Чий Крим?!" Скандальна "Міс Україна" виправдалася за гучну заяву

Переможниця конкурсу краси "Міс Україна – 2019" Маргарита Паша, яка раніше викликала скандал через те, що назвала анексуваний Крим тим, що "належить всім людям", спробувала виправдатися за сказане.

Вона розмістила на свою сторінку в Instagram пост, в якому знову почала казати про те, що анексований півострів належить "всім людям Землі" та зробила акцент на те, що він – частина планети.

"Питання звучало "Чий Крим?". Питальним словом було "чий" і ніяк інакше. Тому і відповідь вельми логічна. Вся територія землі належить людям, а Крим – це частина Землі, частина величезної планети і, відповідно, він належить теж нам, людям! Логічно", – пояснила Паша.

Маргарита Паша instagram.com/margoritapasha

Також вона порадила тим, хто її ображає, обережніше ставитися до звинувачень.

"Завжди обмірковуйте питання, яке вам задають. У кожної медалі є дві сторони, і одного разу все може перевернутися! Ставайте мудрішими і вчіться аналізувати інформацію, яку публікують ЗМІ! Будь-яку ситуацію можна трактувати по-різному, в залежності від вигоди і того, що ви хочете отримати в результаті. Мені складно нав'язати чужу думку! Написати гидоти ви завжди встигнете, але не забувайте, що слово – не горобець. Думайте перед тим, як ображаєте, звинувачуєте когось... А головне, будьте добрішими і гуманнішими!" – резюмувала модель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше переможниця конкурсу краси "Міс Україна – 2019" Маргарита Паша, яка раніше викликала скандал, назвавши анексуваний Крим тим, що "належить всім людям", зробила різку заяву про патріотизм.

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