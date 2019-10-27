"Чий Крим?!" Скандальна "Міс Україна" виправдалася за гучну заяву

Переможниця конкурсу краси "Міс Україна – 2019" Маргарита Паша, яка раніше викликала скандал через те, що назвала анексуваний Крим тим, що "належить всім людям", спробувала виправдатися за сказане.
Вона розмістила на свою сторінку в Instagram пост, в якому знову почала казати про те, що анексований півострів належить "всім людям Землі" та зробила акцент на те, що він – частина планети.
"Питання звучало "Чий Крим?". Питальним словом було "чий" і ніяк інакше. Тому і відповідь вельми логічна. Вся територія землі належить людям, а Крим – це частина Землі, частина величезної планети і, відповідно, він належить теж нам, людям! Логічно", – пояснила Паша.
Маргарита Паша
instagram.com/margoritapasha
Також вона порадила тим, хто її ображає, обережніше ставитися до звинувачень.
"Завжди обмірковуйте питання, яке вам задають. У кожної медалі є дві сторони, і одного разу все може перевернутися! Ставайте мудрішими і вчіться аналізувати інформацію, яку публікують ЗМІ! Будь-яку ситуацію можна трактувати по-різному, в залежності від вигоди і того, що ви хочете отримати в результаті. Мені складно нав'язати чужу думку! Написати гидоти ви завжди встигнете, але не забувайте, що слово – не горобець. Думайте перед тим, як ображаєте, звинувачуєте когось... А головне, будьте добрішими і гуманнішими!" – резюмувала модель.
Питання звучало "Чий Крим?". Питальним словом було "чий" і ніяк інакше. Тому і відповідь вельми логічний. Вся територія землі належить людям, а Крим - це частина Землі, частина величезної планети і, відповідно, він належить теж нам, людям !!!! Логічно 😉🌎 Завжди обмірковуйте питання, який Вам задають. У кожної медалі є дві сторони, і одного разу все може перевернутися !!! ☝🏻 Ставайте мудрішими і вчіться аналізувати інформацію, яку публікує ЗМІ !!! Будь-яку ситуацію можна трактувати по-різному, в залежності від вигоди і того, що ви хочете отримати в результаті. Мені складно нав'язати чужу думку !!! Написати гидоти Ви завжди встигнете, але не забувайте, що слово - не горобець. Думайте перед тим як ображаєте, звинувачуєте когось ... А головне, будьте добрішими і гуманніше! 🌎😃
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше переможниця конкурсу краси "Міс Україна – 2019" Маргарита Паша, яка раніше викликала скандал, назвавши анексуваний Крим тим, що "належить всім людям", зробила різку заяву про патріотизм.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".