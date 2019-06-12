Був коханець? Навколо постраждалого Алібасова виник гей-скандал

Постраждалого від отруєння засобом "Крот" продюсера і музиканта Барі Алібасова втягнули в гей-скандал.
За даними порталу "Папарацці", він нібито приховував молодого коханця, якому відписав за заповітом кота, танцюриста Сергія Моцаря. Уточнюється, що саме він викликав медиків.
"Які точно адміністративні обов'язки покладено на Сергія, сказати складно, але у всіх ділових і не ділових поїздках він Алібасова супроводжує. У російській пресі про Сергія знайти щось виявилося проблематично, а ось колеги з України давно визнали в ньому людину, яка керувала цілим відділом в державній компанії "Вугілля України", а за це ублажала одного з його високопоставлених керівників чоловічої статі", – написали автор замітки.
Алібасов тягне руку до обличчя Моцаря
na-nax.com
У матеріалі також зазначено, що після 2014 року Сергій поїхав до Росії та залишився у Алібасова. А сам продюсер раніше у відвертих гомосексуальних стосунках помічений не був, але його шлюби нібито виглядали підозрілими.
"Щодо історії, яка нещодавно спливла, за часів розквіту гурту "НА-НА", йому сподобався один молодий танцюрист і він безпосередньо звернувся до нього з питанням – а кажуть, що ти непогано граєш на "шкіряній флейті". Якщо вірити тому танцюристу, то тоді на Барі він сильно образився і зажадав вибачень. Так що, Барі Каримович той ще артист", – додали в замітці.
Уточнюється, що Моцарь зіграв весілля в один день з Алібасовим, але автори вважають, що це нічого не означає. Також в матеріалі нагадали, що першим, про що запитав потерпілий після медикаментозного сну – як там кіт.
Барі Алібасов в компанії Моцаря
na-nax.com
Барі Алібасов і Сергій Моцарь
na-nax.com
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Алібасов отруївся "Кротом" 4 червня. Він отримав четвертий ступінь опіку шлунка.
5 червня ЗМІ поширили інформацію, що він помер в інституті імені Скліфосовського у Москві, проте пізніше з'явилося спростування.
Пізніше з'явилася інформація, що у Алібасова відкрилася внутрішня кровотеча, однак син спростував дані, уточнивши, що дійсно травма може призвести до смерті.
Він також додав, що опіки незагойні, а це серйозно ускладнює ситуацію.
Алібасова ввели у стан медикаментозного сну, з якого він вийшов 11 червня.
У ЗМІ з'явилася інформація, що після пробудження він почувався добре, але поводився, як п'ятирічна дитина.
Сім'я збирається подавати позов до суду на виробника "Крота".
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