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Був коханець? Навколо постраждалого Алібасова виник гей-скандал

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Постраждалого від отруєння засобом "Крот" продюсера і музиканта Барі Алібасова втягнули в гей-скандал.

За даними порталу "Папарацці", він нібито приховував молодого коханця, якому відписав за заповітом кота, танцюриста Сергія Моцаря. Уточнюється, що саме він викликав медиків.

"Які точно адміністративні обов'язки покладено на Сергія, сказати складно, але у всіх ділових і не ділових поїздках він Алібасова супроводжує. У російській пресі про Сергія знайти щось виявилося проблематично, а ось колеги з України давно визнали в ньому людину, яка керувала цілим відділом в державній компанії "Вугілля України", а за це ублажала одного з його високопоставлених керівників чоловічої статі", – написали автор замітки.

Алібасов тягне руку до обличчя Моцаря

Алібасов тягне руку до обличчя Моцаря

na-nax.com

У матеріалі також зазначено, що після 2014 року Сергій поїхав до Росії та залишився у Алібасова. А сам продюсер раніше у відвертих гомосексуальних стосунках помічений не був, але його шлюби нібито виглядали підозрілими.

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"Щодо історії, яка нещодавно спливла, за часів розквіту гурту "НА-НА", йому сподобався один молодий танцюрист і він безпосередньо звернувся до нього з питанням – а кажуть, що ти непогано граєш на "шкіряній флейті". Якщо вірити тому танцюристу, то тоді на Барі він сильно образився і зажадав вибачень. Так що, Барі Каримович той ще артист", – додали в замітці.

Уточнюється, що Моцарь зіграв весілля в один день з Алібасовим, але автори вважають, що це нічого не означає. Також в матеріалі нагадали, що першим, про що запитав потерпілий після медикаментозного сну – як там кіт.

Барі Алібасов в компанії Моцаря

Барі Алібасов в компанії Моцаря

na-nax.com

Барі Алібасов і Сергій Моцарь

Барі Алібасов і Сергій Моцарь

na-nax.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Барі Алібасов
Місце
РосіяМосква
Теги
шоу-бизнесчуткиплітки
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H Ya
H Ya
Все рюские явно или подпольно - гамасеки. Тайга ошыбок нипращает, васьки.
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bender bender
bender bender
Кому взагалі потрібні ці московські педораси...?
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Пукен Балодька
Пукен Балодька
bender bender, не нужно путать Соловьевых Киселевых сюда. Алибасов никакой не пи.. никогда ним не был.
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Пукен Балодька
Пукен Балодька
И нахрена знать это людям, гей, ну и что? Это как тыкать пальцем в натурала.
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