Брежнєва жорстко відповіла на чутки про роман Меладзе: як виглядає "винуватиця" скандалу

Українська співачка Віра Брежнєва відреагувала на чутки про те, що її чоловік Костянтин Меладзе закрутив роман із солісткою гурту "Віа Гра" Ерікою Герцег.

На своїй сторінці в Instagram артистка оприлюднила на честь іменин пост про те, що їй було сумно, але шанувальниці не стрималися від коментарів (щоб подивитися, як виглядає "розлучниця", проскрольте до кінця сторінки).

Меладзе і Брежнєва Сегодня

"Я отримала багато привітань і теплих слів, за що вас ніжно обіймаю й дякую. Нехай із запізненням, але хочу привітати всіх Надієчок, Любочок, Софій, Сонечок і, звичайно, моїх тезок Вірочок. Нехай не гасне ніколи над вашою головою дороговказ. Моя донечка ще любить це свято тому, що це єдиний день, коли вона моя Мама (вчора не хотілося нічого викладати, чомусь було сумно. Безпричинно. Так теж буває)", – написала Брежнєва.

Віра Брежнєва, Костянтин Меладзе, Аліна Джанабаєва, Валерій Меладзе 1tv.ru

У відповідь шанувальниці вирішили висловити своє припущення про причини смутку артистки: "Пишуть, що Костянтин небайдужий до Еріки. Може, це причина смутку", "Віра говорила, що вони з чоловіком рідко бачаться. Гостьовий шлюб зазвичай цим і закінчується", – написали в коментарях.

Костянтин Меладзе і Віра Брежнєва instagram / ververa

Ці припущення вивели з себе Брежнєву, яка навіть не подавала натяку не проблеми в особистому житті.

"Гостьовий шлюб? Що ви несете? Що за гості у ваших головах?" – обурилася артистка у відповідь.

Що примітно, директор самої "винуватиці" чуток Еріки Герцег Дарина спростувала всі заяви співачки про роман із Меладзе, які почали поширюватися в мережі.

"Такі чутки з'являються, мені здається, щодо величезної кількості людей. Це, знаєте, як заїжджений жарт, причому абсолютно неактуальний. Костянтин Меладзе є продюсером гурту "ВІА Гра", в якій Еріка Герцег співає вже шість років. Природно, жодної розмови про особисті стосунки Еріки з Костянтином ніколи не було, немає і не буде", – сказала вона в коментарі російському "5 каналу".

Як виглядає Еріка Герцег – пікантні фото

Еріка Герцег у купальнику instagram / erikaherceg

Еріка Герцег у білизні instagram / erikaherceg

Гола Еріка Герцег для журналу МАХІМ instagram / erikaherceg

Еріка Герцег для журналу МАХІМ instagram / erikaherceg

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що співачка Альбіна Джанабаєва припинила співпрацю з продюсером Костянтином Меладзе. Вона розкрила причину.

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