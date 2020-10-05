Бред Пітт зібрався судитися з Анджеліною Джолі через дітей – ЗМІ

Голлівудський актор Бред Пітт судитиметься з колишньою дружиною Анджеліною Джолі за можливість мати рівні з нею права щодо виховання і зустрічей із дітьми.

Про це повідомляє видання ETLIVE із посиланням на джерело, близьке до пари. За словами інсайдерів, 5 жовтня повинен був початися судовий процес, під час якого буде вирішено, кому дістанеться опіка над дітьми знаменитостей, проте слухання були відкладені.

"Бред погоджується не з усіма рішеннями Анджеліни, але знає, що вона любить дітей і бажає їм тільки кращого. Також він знає, що його присутність і любов важливі. Він зробив усе, щоб обійтися без суду, але іншого шляху не залишалося... Невідомо, чого хоче Джолі. Але знаю точно, що вона втомилася від шлюборозлучного процесу і готова його закінчити. Пітт роками відкладав цей суд і тепер сподівається, що вони все-таки зможуть дійти згоди", – заявило джерело.

Бред Пітт і Анджеліна Джолі nacionrex.com

Нагадаємо, Бред Пітт і Анджеліна Джолі одружилися у 2014 році, а у 2019-му вже розірвали шлюб. Зіркова пара виховує шістьох дітей: 18-річного Меддокса, 16-річного Пакса, 15-річну Захару, 14-річну Шайло і 11-річних близнюків Нокса та Вів'єн Джолі-Пітт.

Діти Анджеліни Джолі і Бреда Пітта InStyle

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні 2019 року через три роки після перших новин про розрив, одна з найпопулярніших пар Голлівуду Бред Пітт і Анджеліна Джолі стали офіційно розлученими.

У червні таблоїди поширили інформацію, що актор провів романтичні канікули в Італії разом із колишньою дружиною Дженніфер Еністон. Через це з'явилися чутки, що вони знову разом. Згодом Джолі зізналася, що вирішила розлучитися з Піттом заради благополуччя своїх дітей.