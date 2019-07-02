Улюблений режисер Путіна влетів на мільйони: що трапилося

Російський актор і режисер Федір Бондарчук, відомий скандальними взаєминами з Україною, втратив мільйони на новій квартирі.

За даними "СтарХіт", він влетів на велику суму через невдалий ремонт, який не влаштував артиста, тому йому довелося починати роботи заново.

Ще влітку минулого року стало відомо про те, що Бондарчук і його кохана Пауліна Андрєєва вирішили звити затишне сімейне гніздечко в центрі Москви. Він купив квартиру в Брюсовому провулку за 80 мільйонів рублів (більше 33 млн грн) і одразу ж затіяв грандіозний ремонт.

Пауліна Андрєєва і Федір Бондарчук instagram / fedor_bondarchuk_original

Роботи повинні були закінчитися кілька тижнів тому. Але режисер залишився незадоволений результатами і вирішив почати все з нуля.

"Чутність у будинку відмінна, тому звук ремонтних робіт доходив до першого поверху. Галасливі роботи треба проводити у встановлені згідно з законом денні години. Але ми нічого не могли вдіяти. Яке ж було наше здивування, коли через пару тижнів після настання тиші шум відновився", – розповіли сусіди Бондарчука.

Андрєєва та Бондарчук instagram / fedor_bondarchuk_original

Що саме так не влаштувала парочку, поки невідомо. Але вони вирішили найняти іншу бригаду. Бондарчук на цій затії втратив кілька мільйонів рублів, вже вкладених у ремонт.

"Федір регулярно тут з'являється і контролює хід робіт. Уявляєте, скількох мільйонів він позбувся, зажадавши прибрати попередній варіант обробки? Він же закуповував найякісніші матеріали. Жителі під'їзду дуже сподіваються, що новий ремонт йому сподобається. Оскільки, якщо він захоче втретє переробити квартиру, витримати це буде складно", – додали сусіди.

Бондарчук придбав квартиру площею понад 100 метрів квадратних. Відомо, що прямо з вікон відкривається вид на Кремль.

Квартира, в якій Бондарчук купив квартиру Стархіт

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2014 році під час анексії Криму Бондарчук підтримав президента РФ Володимира Путіна, підписавши колективне звернення, а українофобом був ще до початку російської агресії.

Після цього він потрапив до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України, й отримав заборону на в'їзд в Україну на 5 років. У 2017 році Бондарчука внесли до бази сайту злочинців "Миротворець", де вказувалося, що він веде антиукраїнську пропаганду.

А в 2019 році "Укрзалізниця" потрапила в скандал, тому що транслювала в потягах його фільми.

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