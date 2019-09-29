Бочкарьову зловили з наркотиками: ЗМІ дізналися про нові порушення зірки

Російська актриса, зірка серіалу "Счастливы вместе" Наталя Бочкарьова, яка попалася поліції з наркотиками, має понад 67 штрафів за різні порушення ПДР.

Як пише КП, після того, як поліцейські зупинили автомобіль, за кермом якого була зірка, вона відмовилася від огляду. Штраф за це порушення датується 28 вересня 2019 року, він не оплачений.

Загальна сума штрафів становить 25 750 рублів (більше 9,5 тисяч гривень). Із них у Бочкарьової неоплачені штрафи на суму 5500 рублів.

За даними РЕН ТВ, за останній місяць жінка порушувала правила дорожнього руху тричі.

Один штраф вона отримала за водіння без талона про проходження техогляду. Другий і третій – за недотримання ПДР. Крім того, в минулому Бочкарьова три рази потрапляла в ДТП.

Наталя Бочкарьова instagram.com/natalia_bochkareva_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про затримання Бочкарьової з кокаїном. Сама актриса у відповідь на галас у пресі заявила, що все це брехня, і весь день вона провела з дітьми.

Незабаром спливло відео затримання поліцією актриси з наркотиками.

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