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Білан прямо з ліжка зізнався в персональному жаху. Відео

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Російський співак Діма Білан зробив несподіване зізнання своїм шанувальникам.

На свою сторінку в Instagram 37-річний артист залив відео, в якому заявив, що його стали мучити нічні кошмари. Ролик був записаний прямо у ліжку.

Білан розповів, що йому вкотре поспіль сниться сон, в якому він забуває текст під час одного з шоу.

Білан прямо з ліжка зізнався в персональному жаху. Відео

"Ні, друзі, цей кошмар не закінчиться ніколи. Коли мені перестане сниться, що я забув текст на власному шоу? Просто персональний жах!" – обурився співак.

Ні вже чому тільки я повинен це терпіти, давай разом поживемо в цьому "персональному арт. Кошмарі" 😅 і це ще квіточки, одного разу перед репетицією шоу в Пітері я прокинувся від власного крику - "агов !!!!" по ідеї далі повинен був слідувати текст - "йди сміливо проти правил!" ! Але навіть це квіточки)) одного разу прокинувся на спині, відкрив очі а перед ними нога під 90% піднята вгору 🦵 👆🏾- це що взагалі таке ??? 😂😂😱 а ви на лунатизм страждали коли?) Як він виглядав? І розкажіть про ваші найдивніших снах, цікаво ж))) # билан # дімабілан

Допіс, Поширення Dima Bilan (@bilanofficial)

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Крім того, Діма Білан зізнався, що страждає на лунатизм і згадав деякі історії, пов'язані з цим:

"Одного разу перед репетицією шоу в Пітері я прокинувся від власного крику: "Гей!". За ідеєю далі повинен був слідувати текст:"Іди сміливо проти правил!". Але навіть це квіточки. Одного разу прокинувся на спині, відкрив очі, а перед ними нога під 90% піднята вгору! Це що взагалі таке?".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії запропонували одружити Лазарева і Білана, таким чином припустивши, що у країни був би шанс перемогти на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019.

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Особа
Діма Білан
Місце
Росія
Теги
зіркиInstagramвидео
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