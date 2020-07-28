Батько Меган Маркл зробив скандальну заяву: закликав їх з Гаррі "не нити"

Батько герцогині Сассекської Меган Маркл Томас зробив скандальну заяву про свою дочку і її чоловіка принца Гаррі.

Він вказав, що йому не подобається людина, в "яку перетворилася його дочка" і порадив їм з Гаррі "поменше нити", адже наразі всім живеться нелегко. Про це пише The Sun.

Батько Маркл таким чином прокоментував факти, викладені в книзі "У пошуках свободи. Гаррі, Меган і створення сучасної королівської сім'ї". 76-річний Томас Маркл, з яким Меган обірвала всі контакти після свого весілля з принцом, заявив, що любить свою дочку, але йому "не подобається те, ким вона стала". Він також зазначив, що в книзі, в якій історія Меган і Гаррі подається у вигідному для них світлі, його дочка і зять на всіх скаржаться.

Меган Маркл з батьком The Sun

"Зараз найгірший час для ниття", – підкреслив Томас Маркл, нагадавши про людей, які страждають від пандемії коронавіірусу.

Відзначимо, в біографії принца і колишньої актриси стверджується, що для Меган стала великим ударом співпраця батька з папараці, які запропонували йому зробити серію постановочних знімків для поліпшення його іміджу. Тоді британська преса звинуватила Томаса в спробі нажитися на майбутньому родинному зв'язку з королівською сім'єю. У нього стався серцевий напад, приїхати до Великобританії на весілля дочки він не зміг. До вівтаря актрису, всупереч традиціям, вів батько нареченого – принц Чарльз.

Меган і Томас Маркл TK Media

У книзі, яка вийде в продаж 11 серпня, йдеться, що Томас збрехав Меган, коли вона запитувала, чи вступав він в змову з папараці або ж чи є їхньою жертвою. А також, що Маркла нібито вмовила домовитися з фотографами його старша дочка Саманта, єдинокровна сестра Меган. Отриманий прибуток вони з батьком розділили.

Сюрпризом для Томаса стало також те, що Меган і Гаррі відмовилися від пропозиції палацу надати допомогу містерові Марклу, захистивши його від небажаної уваги ЗМІ.

"Те, що королівська сім'я радила їм допомогти мені, а вони відмовилися, просто неймовірна новина", – сказав американець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше адвокати герцогів Сассекських оприлюднили особисту переписку принца Гаррі і Меган Маркл з її батьком Томасом, яка відбулася за кілька днів до весілля пари.