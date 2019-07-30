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"Бачимо інваліда": фото Семенович без ноги спантеличило фанатів

3.6т Читати матеріал російською

39-річна співачка і російська секс-бомба Анна Семенович поділилася з шанувальниками дивним фото, на якому вона позує немов без ноги.

У мережі неоднозначно відреагували на знімок артистки, який вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Так, Анна позувала в чорному купальнику і шовковому халаті поверх нього. Поділ халата невдало прикрив її праву ногу, через що на фото створюється враження, що кінцівка у артистки відсутня.

Анна Семенович

Анна Семенович

sm-news.ru

Фанати Семенович написали в коментарях про те, що її знімок – невдалий. Деякі також відзначили, що співачці не варто викладати на загальний огляд подібні фото.

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Семенович показала фото "без ноги"

Семенович показала фото "без ноги"

Instagram @ann_semenovich

"Де нога? Дивне фото", – відзначили шанувальники артистки.

"Невдалий знімок. На фотографії ми бачимо одноногого інваліда. Це погано", – вказали інші.

"Бачимо інваліда": фото Семенович без ноги спантеличило фанатів
"Бачимо інваліда": фото Семенович без ноги спантеличило фанатів
"Бачимо інваліда": фото Семенович без ноги спантеличило фанатів
"Бачимо інваліда": фото Семенович без ноги спантеличило фанатів
"Бачимо інваліда": фото Семенович без ноги спантеличило фанатів
"Бачимо інваліда": фото Семенович без ноги спантеличило фанатів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 39-річна співачка і російська секс-бомба Анна Семенович влаштувала скандал в мережі, попросивши своїх шанувальників не лізти в її життя і "засунути свою думку в з*д".

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Особа
Анна Семенович
Теги
шоу-бизнес Новини Росії
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