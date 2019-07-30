"Бачимо інваліда": фото Семенович без ноги спантеличило фанатів

39-річна співачка і російська секс-бомба Анна Семенович поділилася з шанувальниками дивним фото, на якому вона позує немов без ноги.
У мережі неоднозначно відреагували на знімок артистки, який вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram.
Так, Анна позувала в чорному купальнику і шовковому халаті поверх нього. Поділ халата невдало прикрив її праву ногу, через що на фото створюється враження, що кінцівка у артистки відсутня.
Анна Семенович
sm-news.ru
Фанати Семенович написали в коментарях про те, що її знімок – невдалий. Деякі також відзначили, що співачці не варто викладати на загальний огляд подібні фото.
Семенович показала фото "без ноги"
Instagram @ann_semenovich
"Де нога? Дивне фото", – відзначили шанувальники артистки.
"Невдалий знімок. На фотографії ми бачимо одноногого інваліда. Це погано", – вказали інші.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 39-річна співачка і російська секс-бомба Анна Семенович влаштувала скандал в мережі, попросивши своїх шанувальників не лізти в її життя і "засунути свою думку в з*д".
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