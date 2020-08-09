Асмус запідозрили в романі з відомим російським актором

Російську актрису Христину Асмус, яка розлучається зі своїм чоловіком, коміком Гариком Харламовим, запідозрили в романі з популярним артистом театру і кіно Олексієм Чадовим.

Так, Асмус опублікувала на особистій сторінці в Instagram знімок, де позувала разом з Чадовим на знімальному майданчику. Також артистка ніжно звернулася до нього.

"Багато людей. Вдаватися в подробиці хто це, ви навряд чи будете. Приголомшливий день на зйомках фільму "Джон". Олексій Чадов – нескінченна любов та вдячність", – зазначила Христина.

Асмус і Чадова запідозрили в романі Instagram Христини Асмус

Користувачі мережі, в свою чергу, запідозрили, що акторів може об'єднувати щось більше, ніж робочі стосунки. Деякі припустили, що Асмус могла покинути Харламова через Чадова.

"Кинула "Бульдога" (сценічний псевдонім Харламова – Ред) заради Чадова? Через цих хлопців Гарик з вами розлучається? Ви не такі прості, як здаєтеся", – висловилися шанувальники.

Instagram Христини Асмус

Instagram Христини Асмус

Instagram Христини Асмус

Instagram Христини Асмус

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні 2020 стало відомо, що Гарик Харламов і Христина Асмус розлучаються після 8 років шлюбу. Подружжя відзначило, що це зважене і обопільне рішення. У пари є спільна 6-річна донька Анастасія. Згодом Харламов висміяв чутки своїх знайомих про те, що причиною його розлучення з Христиною Асмус став складний характер і алкоголізм.

Подружжя домовилося, що їхня шестирічна дочка Настя залишиться з матір'ю. А що стосується поділу майна і аліментів – Харламов і Асмус вирішуватимуть це питання через суд.