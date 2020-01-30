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30 січня • оновлено в 11:47
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Алла Пугачова нарвалася на грубість через коханця

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Про знамениту російську Примадонну Аллу Пугачову грубо висловилися в зв'язку зі спогадом про музиканта Володимира Кузьміна.

Колись їх пов'язував бурхливий роман.

Відзначається, що минулої весни Пугачова опублікувала старе фото Кузьміна, привітавши таким чином його з 64-річчям.

Здебільшого під постом зібрали позитивні коментарі, але днями з'явився один і негативний, - дуже нецензурно помітили, що Примадонна пригадала колишнього коханця.

Алла Пугачова нарвалася на грубість через коханця

Кузьмін мав зв'язок з Пугачовою в 80-их роках. Це був "невеликий роман", за його словами, хоча його перша дружина саме Примадонну звинувачувала в розлученні.

Нагадаємо, раніше Алла Пугачова шокувала шанувальників своїми спробами омолодитися.

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