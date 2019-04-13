Абрамовича спіймали на романі з молодою екс-дівчиною Баскова: гарячі фото Міс Росії

В інтернеті з'явилися чутки про нову дівчину відомого російського мільярдера Романа Абрамовича. Нею могла стати Міс Росії-2015 і віце-міс світу, Софія Нікітчук.

OBOZREVATEL пропонує подивитися підбірку гарячих і відвертих знімків однієї з найкрасивіших дівчат Росії.

Софія Нікітчук Фото: instagram/nikitchuksofi

Софія Нікітчук Фото: instagram/nikitchuksofi

Софія Нікітчук Фото: instagram/nikitchuksofi

Про можливий роман повідомив telegram-канал "Тольки никому...". За їх даними, Абрамович нібито активно залицяється до фотомоделі, яка раніше зустрічалася з екс-віце-президентом "Лукойлу" Валерієм Субботіним, а також була жертвою чуток про її роман з російським співаком Миколою Басковим.

Софія Нікітчук Фото: instagram/nikitchuksofi

Софія Нікітчук Фото: instagram/nikitchuksofi

Софія Нікітчук Фото: instagram/nikitchuksofi

Софія Нікітчук Фото: instagram/nikitchuksofi

Софія Нікітчук Фото: instagram/nikitchuksofi

Софія Нікітчук Фото: instagram/nikitchuksofi

Софія Нікітчук Фото: instagram/nikitchuksofi

Софія Нікітчук Фото: instagram/nikitchuksofi

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна українська співачка, поп-діва Оля Полякова розбурхала шанувальників в мережі інтимним фото з юності.

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