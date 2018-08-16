"А де Микола II?" У мережі жорстко висміяли весілля Поклонської

Таємне весілля екс-"прокурора" анексованого Росією Криму, так званої "кримської няші" Наталії Поклонської жорстко висміяли в мережі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, напередодні в російських ЗМІ з'явилося перше відео з весілля депутата нелегітимною Державної Думи РФ Поклонської з російським політиком Іваном Соловйовим. Ролик опубліковано на YouTube.

Під коротким роликом користувачі залишили сотні глумливих коментарів щодо наречених, особливо Поклонської, а також багато з них обурилися, чому "на весіллі танцюють без Миколи II" (гострий інтерес до царя неодноразово ставав предметом насмішок з Наталії).

Весілля Поклонської dailystorm.ru (фотоколаж)

Коментатори зазначили, що весілля "нагадує гуляння в СРСР", а також більшість обурилася через погану якість ролика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кримська "няша" Наталія Поклонська пройшла в елітному сербському ресторані "Балкан Гриль", який знаходиться в курортному селищі Берегове (Кастрополь) на Південному березі Криму. За відомостями ЗМІ, на урочистості були присутні 32 особи, банкет коштував 90 тисяч рублів (приблизно 37 тисяч гривень. - Ред.).