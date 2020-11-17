49-річну Орбакайте запідозрили у четвертій вагітності

Російська співачка, донька примадонни Алли Пугачової Крістіна Орбакайте поділилася з шанувальниками новими фото, через які її запідозрили у вагітності.

Відповідні знімки 49-річна знаменитість опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На них вона позувала разом з чоловіком Михайлом Земцовим і донькою Клавдією. Орбакайте була одягнена в об'ємні штани червоного кольору, білу кофту і довге пальто оверсайз. Користувачі мережі звернули увагу на те, що такий об'ємний одяг приховує округлий живіт Крістіни.

"На першій фотографії ребус – знайди дитину. Всім від нас теплий привіт!" – прокоментувала публікацію Орбакайте.

Багато шанувальників запідозрили Орбакайте в четвертій вагітності й почали вітати співачку.

Нагадаємо, 29 років тому Крістіна Орбакайте народила сина Микиту від Володимира Преснякова-молодшого. У 1998 році співачка подарувала спадкоємця бізнесменові Руслану Байсарову, з яким перебувала у відносинах чотири роки. Донька Клавдія з'явилася на світ навесні 2012-го.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська співачка Крістіна Орбакайте ділилася з шанувальниками архівних знімком, на якому позувала у незвичному образі.