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Гола Волочкова показала вульгарний шпагат

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Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова опублікувала нові вульгарні фото.

У Instagram артистка виклала традиційний для себе знімок в шпагаті, на якому Волочкова біля басейну позує в спідній білизні.

Коментарі через активність критиків артистка заблокувала, але вказала, що відпочивала не одна: "Чарівний відпочинок з коханим після мого концерту".

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Гола Волочкова показала вульгарний шпагат
Гола Волочкова показала вульгарний шпагат

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Волочкова влаштувала публічну бійку під час зйомок на телебаченні. Також в бійці брав участь актор Микита Джигурда.

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Особа
Анастасія Волочкова
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