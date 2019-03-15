Гола Волочкова показала вульгарний шпагат

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова опублікувала нові вульгарні фото.

У Instagram артистка виклала традиційний для себе знімок в шпагаті, на якому Волочкова біля басейну позує в спідній білизні.

Коментарі через активність критиків артистка заблокувала, але вказала, що відпочивала не одна: "Чарівний відпочинок з коханим після мого концерту".

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Волочкова влаштувала публічну бійку під час зйомок на телебаченні. Також в бійці брав участь актор Микита Джигурда.

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