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Гола Полякова засвітилася в компанії незнайомця: опубліковані фото

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Українська поп-діва Оля Полякова засвітилася в компанії незнайомого чоловіка.

У понеділок, 29 липня, співачка опублікувала в Instagram відео з лазні.

На кадрах видно, як повністю оголену Полякову ширяє віниками чоловік з татуюванням.

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Полякова в лазні

Полякова в лазні

Instagram

Полякова в лазні

Полякова в лазні

Instagram

Полякова в лазні

Полякова в лазні

Instagram

Полякова в лазні

Полякова в лазні

Instagram

Полякова в лазні

Полякова в лазні

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гола Полякова приголомшила шанувальників пікантним фото, використавши популярний в мережі додаток.

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Особа
Оля Полякова
Місце
Україна
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