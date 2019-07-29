Гола Полякова засвітилася в компанії незнайомця: опубліковані фото

Українська поп-діва Оля Полякова засвітилася в компанії незнайомого чоловіка.
У понеділок, 29 липня, співачка опублікувала в Instagram відео з лазні.
На кадрах видно, як повністю оголену Полякову ширяє віниками чоловік з татуюванням.
Полякова в лазні
Полякова в лазні
Полякова в лазні
Полякова в лазні
Полякова в лазні
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гола Полякова приголомшила шанувальників пікантним фото, використавши популярний в мережі додаток.
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