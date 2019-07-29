Гола Полякова засвітилася в компанії незнайомця: опубліковані фото

Українська поп-діва Оля Полякова засвітилася в компанії незнайомого чоловіка.

У понеділок, 29 липня, співачка опублікувала в Instagram відео з лазні.

На кадрах видно, як повністю оголену Полякову ширяє віниками чоловік з татуюванням.

Полякова в лазні Instagram

Полякова в лазні Instagram

Полякова в лазні Instagram

Полякова в лазні Instagram

Полякова в лазні Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гола Полякова приголомшила шанувальників пікантним фото, використавши популярний в мережі додаток.

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