Gena VITER помірявся гідністю з ексучасником "Танці з зірками" Поліграфом Шаріковим

13 листопада на сцені Палацу "Жовтневий" відбувся виступ дуету Gena VITER і Поліграф Шарикоff, які підкорили публіку своїм треком і кліпом "Я ловлю від життя кайф".

Відзначимо, що артисти влаштували справжній батл під час виконання спільної пісні, яка встигла стати народним хітом. Складалося відчуття, що артисти вирішили поміряються своїм чоловічою гідністю, на очах у майже двохтисячної аудиторії.

Gena VITER і Поліграф Шарикоff

Відразу можна було побачити, що Gena VITER не збирається здавати позицій, і не дивлячись на всі спроби відомого білоруса тягнути увагу публіки своїми формами. які він прокачав у залі, вокал співака Gena VITER в три октави зробив свою справу. Публіка аплодувала стоячи і вигукувала ім'я Gena VITER, що явно зачепило автора "нетленки" "Чорний бумер".

Gena VITER і Поліграф Шарикоff

А після пісні розв'язалася неабияка словесна сварка між артистами. Поліграф побажав досягти колезі таких же висот, як і він, на що Gena VITER парирував жартом, сказавши, що є дві незмінні величини – індійські фільми та пісні Серьоги. Не витримавши іронії, Поліграф підняв своє пальто та насильно натягнув його на артиста.

Gena VITER і Поліграф Шарикоff

Можливо, наростаюча з неймовірною швидкістю популярність артиста Gena VITER не дає спокою Поліграфу Шарикову, але багато хто відзначив, що у відносинах між співаками повіяло холодком.

Відзначимо, що зовсім нещодавно Gena VITER презентував кліп на ліричну композицію "VODA", де розкрив справжню формулу кохання!

Gena VITER і Поліграф Шарикоff

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