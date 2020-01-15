Gena VITER 36 годин медитував в Індійському океані

Багато артистів в січні відправляються в спекотні країни, щоб підчерпнути натхнення під палючим сонечком, поблизу моря або океану. Gena VITER, не став винятком і після напруженого концертного графіка, теж вирішив помандрувати.

Вибір артиста, випав на мрію будь-якого туриста, Мальдівські острови. Gena VITER не зміг просто лежати в шезлонгу і на другий день відпустки вирішив випробувати себе водною стихією. Практика знаходження у воді, протягом 36 годин, допомагає людині подолати свої страхи. Туристів відвозять далеко від берега і залишають під наглядом курсує катера. У групі з 9 чоловік Gena VITER пробув у воді довше всіх, більше доби.

Gena VITER: - Це був цінний досвід. Коли залишаєшся наодинці з океаном розумієш своє істинне призначення. Ціну життя, любові і навіть води. В останні години медитації на світанку я зрозумів, що повинен продовжувати і не в якому разі не здаватися. Вночі було холодно, я був в жилеті, кілька разів мене охоплювала паніка, що нападе акула або я засну і захлибнуся. Потім прийшов спокій і впевненість, що все буде добре. Всіх з минулими святами. Ваш Gena VITER.

Нагадаємо, що крайній кліп Gena VITER, як раз називався VODA.

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