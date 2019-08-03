"Гарячий горіх": Дорофєєва викликала ажіотаж оголеними сідницями

Солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками спокусливим знімком під час відпочинку на яхті.

Зірка оприлюднила відповідну фотографію на своїй сторінці в Instagram, продемонструвавши пружні сідниці й розкішну фігуру в бікіні.

"Яхта, серпень. І ми з тобою закохані", – підписала вона під знімком, викликавши ажіотаж серед шанувальників.

Надя Дорофєєва в бікіні на яхті instagram / nadyadorofeeva

"Кайфова попа", "Ти ідеально поєднуєшся з яхтою", "Гарячий горіх", "Яка красуня", "PornHub", "Сексі", "П'яти так і не помила", "Вогонь", – написали в коментарях.

Дорофєєва в бікіні instagram / nadyadorofeeva

Дорофєєва в купальнику instagram / nadyadorofeeva

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Дорофєєва позувала в бікіні червоного кольору, викликавши ажіотаж в мережі через розкішну фігури.

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