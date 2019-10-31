Український мільйонер переспівав пісню "Хрещатик": з'явився оригінальний кліп

Український мільйонер, співвласник ТРЦ "DREAM TOWN" і засновник благодійного фонду "Життєлюб" Гарік Корогодський знявся у кліпі-ремейку на пісню "Хрещатик" Павла Зіброва.

Відповідний ролик з зірками оприлюднено в YouTube-каналі "СЛУХ" (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

"Ремейк кліпу Павла Зіброва – "Хрещатик", якому виповнилося 25 років. Головну роль зіграв Гарік Корогодський – бізнесмен, меценат і засновник благодійного фонду Життєлюб. А також – Ната Жижченко (ONUKA), Анатолій Анатоліч (Зе Інтерв'юер), Варвара Лущик (Гуцулка Ксеня), актори інародного театру абсурду Горобчик та інші", – йдеться в описі.

Гарік Корогодський (српава) Кадр з кліпу

Відео знято в стилі 90-х, проте в очі кидається сучасний антураж української столиці. Що примітно, для зйомок знайшли водія та машину, що й в оригінальному кліпі.

Кліп-ремейк на пісню "Хрещатик" Кадр з кліпу

"У нас якась асоціація відразу ж з'явилася, тільки ми подивилися і вибрали цей кліп. Він ідеально вписується в цю історію, і таки реально вписався. Чому схожий на Сталіна – не вистачило волосся", – цитує видання "Інформатор" коментар продюсера кліпу і редактора "СЛУХ" Максима Сердюка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році між Корогодським і письменницею Ларисою Ніцой стався скандал. Бізнесмен вилаявся на її адресу через висловлювання про "відстріл пів-Києва" за часів СРСР через українську мову.

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