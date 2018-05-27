Галкіну було 3 роки: знайшлося архівне фото Пугачової з родиною чоловіка

Російський шоумен і гуморист Максим Галкін опублікував фото 40-річної давності, на якому присутні його батьки разом з Аллою Пугачовою.

Фото було викладено в його Instagram. Гумориста на той момент було три роки.

"Фотобомба з минулого 1979 рік, НДР. Мої батьки на вечері з Аллою", - підписав він фото.

Знімок тут же прокоментували шанувальники пари. Не пройшов повз і колишній чоловік Пугачової Філіп Кіркоров. "А ти де?" - поцікавився він у Максима. На що той відповів, що сидить під столом, благо вік дозволяє.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максим Галкін у новому жартівливому відео заявив, що знайшов родинні зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним.