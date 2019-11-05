"Галкін замовив Кіркорова через Пугачову": гучна справа отримала продовження

У Росії слідство відмовилося залучати шоумена Максима Галкіна і артистку Аллу Пугачову в якості свідків у справі про підготовку теракту на концерті Філіпа Кіркорова в Махачкалі в липні 2017 року.

Як пише "Коммерсант", адвокати обвинуваченого Хідірнебі Казуева внесли співака і артистку у список свідків, яких хотіли викликати в суд, однак їм було відмовлено в клопотанні.

Алла Пугачова і Максим Галкін "МК"

Залучити до справи в якості свідка самого Кіркорова так і не вдалося. На попередньому слуханні адвокати знову мають намір просити суд запросити на процес Галкіна, Пугачову і Кіркорова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 жовтня 2018 року було затримано членів махачкалінського осередку ІДІЛ, яких звинувачують у підготовці теракту на концерті Кіркорова влітку 2017 року.

Один із них, Хідірнебі Казуї особисто заявив, що отримав замовлення від чоловіка Алли Пугачової Максима Галкіна. На його думку, шоумен зробив це з ревнощів до Пугачової.

Максим Галкін пізніше записав коротке відеозвернення, відреагувавши на новину про замовлення замаху на Кіркорова. А сам поп-співак відповів, що у нього і його близьких вистачає почуття гумору, щоб не приймати подібну інформацію всерйоз.

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