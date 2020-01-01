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1 січня • оновлено в 13:08
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Галкін потролліть Путіна в новорічній пародії: відео

2.2т
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Знаменитий російський гуморист і шоумен Максим Галкін знову іронічно висміяв президента РФ Володимира Путіна.

Цього разу він записав новорічне звернення у німому стилі. Пародію виклав у своєму Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, у кадрі на фоні новорічної ялинки поряд із коміком стоїть чоловік, загримований під главу Росії. І вони обидва нібито намагаються почати вітальну промову.

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Галкін і Путін

Галкін і Путін

Ролик супроводжує сатирична музика. Водночас Галкін і сценічний "Путін" підморгують, кивають один одному, проте в підсумку так і не наважуються заговорити.

Галкін потролив Путіна у новорічній пародії

Галкін потролив Путіна у новорічній пародії

Скриншот з відео

Галкін потролив Путіна у новорічній пародії

Галкін потролив Путіна у новорічній пародії

Скриншот з відео

Галкін потролив Путіна у новорічній пародії

Галкін потролив Путіна у новорічній пародії

Скриншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський комік і шоумен Максим Галкін публічно познущався над пропагандою в РФ. Він дав сольний гумористичний концерт у Новосибірську, в якому заявив, що втомився на кожному телеканалі слухати про Україну.

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Автор
Діна Баронова
Особи
Володимир Путін Максим Галкін
Місце
Росія
Теги
Новий Рік-2020 видео
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Путин - добрейшей души человек, поэтому Галкин до сих пор жив и здравствует. При товарище Сталине таких галкиных сажали и стреляли пачками и правильно делали.
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