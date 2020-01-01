Галкін потролліть Путіна в новорічній пародії: відео

Знаменитий російський гуморист і шоумен Максим Галкін знову іронічно висміяв президента РФ Володимира Путіна.
Цього разу він записав новорічне звернення у німому стилі. Пародію виклав у своєму Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Так, у кадрі на фоні новорічної ялинки поряд із коміком стоїть чоловік, загримований під главу Росії. І вони обидва нібито намагаються почати вітальну промову.
Галкін і Путін
Ролик супроводжує сатирична музика. Водночас Галкін і сценічний "Путін" підморгують, кивають один одному, проте в підсумку так і не наважуються заговорити.
Галкін потролив Путіна у новорічній пародії
Скриншот з відео
Галкін потролив Путіна у новорічній пародії
Скриншот з відео
Галкін потролив Путіна у новорічній пародії
Скриншот з відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, російський комік і шоумен Максим Галкін публічно познущався над пропагандою в РФ. Він дав сольний гумористичний концерт у Новосибірську, в якому заявив, що втомився на кожному телеканалі слухати про Україну.
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