Роздягнувша дівчину мавпочка стала зіркою мережі: курйозне відео

Американку Бріттані Боумен мало не розділу нахабна мавпочка під час відпочинку в Таїланді.

Інцидент стався під час прогулянки дівчини з її друзями. Курйозний момент, коли тварина кинулася на Бріттані та буквально стягнула з неї футболку, потрапив на відео, передає The Sun.

Бріттані зізналася, що була так налякана поведінкою мавпочки, що навіть не подумала про ризик оголитися перед камерою.

Власники звірка заявили дівчині, що він просто був голодний і шукав грудне молоко. Втім, у результаті туристка залишилася цілком задоволена.

"Це змусило всіх істерично сміятися, майже до сліз", - сказала Боумен.

Відзначимо, що відео моментально стало вірусним і вже отримало понад 800 тис. переглядів на YouTube.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше у мережі з'явилося курйозне відео зі слоненям, яке сіло на коліна туристці.