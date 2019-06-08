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"Фу, як негарно!" Каменських нарвалася на критику через відверте фото

1.6тЧитати матеріал російською

Популярна українська співачка Настя Каменських похвалилася відпочинком на пляжі, наразившись на критику шанувальників.

У Instagram артистка опублікувала фото в купальнику, на якому вона показує язика, а також цікавиться як проводять літо її підписники.

Однак фанати Каменських розцінили її витівку хамською, поскаржившись, що проводять літо не так яскраво, як вона.

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Настя Каменських

Настя Каменських

Instagram

"Фу, язик який негарний!" "Перестаньте будь ласка показувати язик! Неприємно!" "Занадто відфотошоплено, тіло неприродне якесь", "У тебе цілий рік літо", - пишуть коментатори.

"Фу, як негарно!" Каменських нарвалася на критику через відверте фото
"Фу, як негарно!" Каменських нарвалася на критику через відверте фото
"Фу, як негарно!" Каменських нарвалася на критику через відверте фото
"Фу, як негарно!" Каменських нарвалася на критику через відверте фото
"Фу, як негарно!" Каменських нарвалася на критику через відверте фото
"Фу, як негарно!" Каменських нарвалася на критику через відверте фото
"Фу, як негарно!" Каменських нарвалася на критику через відверте фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше репер і продюсер Потап, який недавно одружився на Каменських, поділився її еротичним знімком, викликавши ажіотаж в мережі.

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Особа
Настя Каменських (NK)
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