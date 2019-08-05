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"Фігура ідеальна!" Лобода викликала ажіотаж у мережі пікантними фото

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Епатажна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, поділилася з шанувальниками новими фотографіями в купальнику.

На своїй сторінці в Instagram артистка оприлюднила кілька знімків, на яких позує у двох злитих купальниках – із леопардовим принтом і однотонному чорному.

Образи співачка доповнила чорною курточкою зі сріблястими заклепками, а також темними окулярами.

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"Фігура ідеальна!" Лобода викликала ажіотаж у мережі пікантними фото

instagram.com/lobodaofficial

"Фігура ідеальна!" Лобода викликала ажіотаж у мережі пікантними фото

instagram.com/lobodaofficial

"Фігура ідеальна!" Лобода викликала ажіотаж у мережі пікантними фото

instagram.com/lobodaofficial

"Фігура ідеальна!" Лобода викликала ажіотаж у мережі пікантними фото

instagram.com/lobodaofficial

Stories Лободи

Stories Лободи

instagram.com/lobodaofficial

Stories Лободи

Stories Лободи

instagram.com/lobodaofficial

Фанати Лободи залишили в коментарях безліч компліментів її зовнішності та фігурі.

"Страшенно приваблива", "Ви ідеальна", "Краси забагато не буває", "Класна фігура!" "Королева краси", "Сексі", "Що ви собі дозволяєте? Це зухвалість, так розкішно виглядати", – пишуть у мережі.

Втім, не всім сподобалися свіжі знімки. "Що хотів сказати автор? Фото ні про що", – зазначив один із користувачів.

"Фігура ідеальна!" Лобода викликала ажіотаж у мережі пікантними фото

Скріншот

"Фігура ідеальна!" Лобода викликала ажіотаж у мережі пікантними фото

Скріншот

"Фігура ідеальна!" Лобода викликала ажіотаж у мережі пікантними фото

Скріншот

"Фігура ідеальна!" Лобода викликала ажіотаж у мережі пікантними фото

Скріншот

"Фігура ідеальна!" Лобода викликала ажіотаж у мережі пікантними фото

Скріншот

"Фігура ідеальна!" Лобода викликала ажіотаж у мережі пікантними фото

Скріншот

"Фігура ідеальна!" Лобода викликала ажіотаж у мережі пікантними фото

Скріншот

"Фігура ідеальна!" Лобода викликала ажіотаж у мережі пікантними фото

Скріншот

"Фігура ідеальна!" Лобода викликала ажіотаж у мережі пікантними фото

Скріншот

Пропонуємо подивитися й на інші відверті фото Лободи, які вона публікувала в Instagram-акаунті:

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"Фігура ідеальна!" Лобода викликала ажіотаж у мережі пікантними фото

instagram.com/lobodaofficial

"Фігура ідеальна!" Лобода викликала ажіотаж у мережі пікантними фото

instagram.com/lobodaofficial

"Фігура ідеальна!" Лобода викликала ажіотаж у мережі пікантними фото

instagram.com/lobodaofficial

"Фігура ідеальна!" Лобода викликала ажіотаж у мережі пікантними фото

instagram.com/lobodaofficial

"Фігура ідеальна!" Лобода викликала ажіотаж у мережі пікантними фото

instagram.com/lobodaofficial

"Фігура ідеальна!" Лобода викликала ажіотаж у мережі пікантними фото

instagram.com/lobodaofficial

"Фігура ідеальна!" Лобода викликала ажіотаж у мережі пікантними фото

instagram.com/lobodaofficial

"Фігура ідеальна!" Лобода викликала ажіотаж у мережі пікантними фото

instagram.com/lobodaofficial

"Фігура ідеальна!" Лобода викликала ажіотаж у мережі пікантними фото

instagram.com/lobodaofficial

"Фігура ідеальна!" Лобода викликала ажіотаж у мережі пікантними фото

instagram.com/lobodaofficial

"Фігура ідеальна!" Лобода викликала ажіотаж у мережі пікантними фото

instagram.com/lobodaofficial

"Фігура ідеальна!" Лобода викликала ажіотаж у мережі пікантними фото

instagram.com/lobodaofficial

"Фігура ідеальна!" Лобода викликала ажіотаж у мережі пікантними фото

instagram.com/lobodaofficial

"Фігура ідеальна!" Лобода викликала ажіотаж у мережі пікантними фото

instagram.com/lobodaofficial

"Фігура ідеальна!" Лобода викликала ажіотаж у мережі пікантними фото

instagram.com/lobodaofficial

"Фігура ідеальна!" Лобода викликала ажіотаж у мережі пікантними фото

instagram.com/lobodaofficial

"Фігура ідеальна!" Лобода викликала ажіотаж у мережі пікантними фото

instagram.com/lobodaofficial

"Фігура ідеальна!" Лобода викликала ажіотаж у мережі пікантними фото

instagram.com/lobodaofficial

"Фігура ідеальна!" Лобода викликала ажіотаж у мережі пікантними фото

instagram.com/lobodaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лобода відвідала популярний музичний фестиваль "Жара" в Баку, де спантеличила шанувальників дивною поведінкою. Після заходу зірка в відвертій сукні йшла по вулиці і розкидала сміття прямо з бюста.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Особа
Світлана Лобода
Теги
Краса Стиль фотографии шоу-бизнес Instagram
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