"Страшні чудовиська": Коляденко зробив попередження любителям Хеллоуїна

Український танцюрист і шоумен Дмитро Коляденко розкритикував свято Хеллоуїн і зізнався, що "не розуміє" його.

"Це свято не для мене. Я ходжу до церкви, вірю в бога. Я взагалі не розумію це свято, хто його святкує, ми що, в Америці живемо?" – заявив шоумен в ефірі ObozTV.

На його думку, "якщо люди фарбуються в жахіття, то рівно через півроку вони самі будуть страшні такі".

"Треба бути тільки красивим, вставати вранці і говорити – яка в мене гарна дружина, яка у мене гарна дитина, як я вас люблю, як я сумую, як я хочу обніматися, як цілуватися. А навіщо себе фарбувати в страшне чудовисько? Я до таких речей дуже акуратний", – заявив він.

life.bodo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, свято Хеллоуїн (він же День Всіх Святих) відзначали в усьому світі 31 жовтня. За повір'ям, цього дня неупокоєні душі і злі духи вибираються до нашого світу, і щоб вас не помітили, слід вдягтися одним із них. Сам Хеллоуїн з'явився в Британії, звідки прийшов до США, однак зараз цей день святкують у всьому світі, включаючи Україну.

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