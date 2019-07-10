''Дуже гаряче'': Хайді Клум вразила мережу відвертим знімком

46-річна німецька супермодель і телеведуча Хайді Клум поділилася з шанувальниками сексуальним знімком.

Актриса сфотографувалася в розкішному номері готелю в Токіо. Вона стоїть в яскраво-червоній нижній білизні посеред кімнати, буквально заваленої одягом, як би вибираючи, що вдягнути. Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Розпаковка", – підписала зірка кадр.

"Дівчинко, ти шикарна", "Красива", "Як завжди чудова"," Дуже добре! Як всесвітньо відоме хороше вино ", – написали користувачі соцмережі.

Instagram @ heidiklum

Instagram @ heidiklum

Instagram @ heidiklum

Instagram @ heidiklum

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Оголена Клум Instagram @ heidiklum

Модель у купальнику Instagram @ heidiklum

Клум у відвертій білизні Instagram @ heidiklum

Хайді Клум Instagram @ heidiklum

Як повідомляв OBOZREVATEL, модель Хайді Клум вагітна від гітариста німецької групи Tokio Hotel Тома Каулітца, який молодший за неї на 20 років. Від двох попередніх відносин у неї вже є четверо дітей.

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