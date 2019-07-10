''Дуже гаряче'': Хайді Клум вразила мережу відвертим знімком

46-річна німецька супермодель і телеведуча Хайді Клум поділилася з шанувальниками сексуальним знімком.
Актриса сфотографувалася в розкішному номері готелю в Токіо. Вона стоїть в яскраво-червоній нижній білизні посеред кімнати, буквально заваленої одягом, як би вибираючи, що вдягнути. Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Розпаковка", – підписала зірка кадр.
"Дівчинко, ти шикарна", "Красива", "Як завжди чудова"," Дуже добре! Як всесвітньо відоме хороше вино ", – написали користувачі соцмережі.
Instagram @ heidiklum
Instagram @ heidiklum
Instagram @ heidiklum
Instagram @ heidiklum
OBOZREVATEL пропонує інші відверті фото зірки:
Оголена Клум
Instagram @ heidiklum
Модель у купальнику
Instagram @ heidiklum
Клум у відвертій білизні
Instagram @ heidiklum
Хайді Клум
Instagram @ heidiklum
Як повідомляв OBOZREVATEL, модель Хайді Клум вагітна від гітариста німецької групи Tokio Hotel Тома Каулітца, який молодший за неї на 20 років. Від двох попередніх відносин у неї вже є четверо дітей.
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