Євробачення-2020: названо ім'я першого судді Нацвідбору

Український шоумен і суддя шоу "Х-Фактор" Андрій Данилко буде членом журі Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2020.

Як повідомляють "UA: Суспільне мовлення" та телеканал СТБ, поки що – це перший суддя, про якого точно відомо.

Нацвідбір на Євробачення-2020

"Ось уже п’ятий рік у кріслі журі, але мої критерії відбору не змінюються: головне, щоб країна була яскраво й конкурентно представлена на Євробаченні. Я сподіваюся, цього року й глядачі, і журі оберуть гідного представника від України. Інакше — навіщо це все?" – сказав Данилко.

Андрій Данилко буде членом журі на Нацвідборі на Євробачення-2020 Фото: instagram / an.danilko

Уточнюється, що зовсім скоро українці дізнаються, хто сяде за суддівським столом поруч із Данилком. 65-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 і 16 травня 2020 року в Роттердамі (Нідерланди). Цього року фінансову підтримку переможцю Національного відбору надає "UA: Суспільне мовлення".

Музичним продюсером Національного відбору традиційно стане Руслан Квінта, а креативною продюсеркою – Наталія Франчук. Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула.

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