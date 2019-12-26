Євробачення-2020: названо другу суддю Нацвідбору

Другою членкинею журі Національного відбору на Євробачення-2020 стала популярна українська співачка Тіна Кароль.

Про це повідомили телеканал СТБ і "UA: Суспільне мовлення" 26 грудня, нагадавши, що народна артистка представляла країну на пісенному конкурсі у 2006 році в Афінах, посівши 7-ме місце.

Нацвідбір на Євробачення-2020

Уточнюється, що Кароль понад 15 років займається активною музичною діяльністю, була багаторазово відзначена державними та церковними нагородами, а також отримала приблизно 20 музичних і телевізійних премій, серед яких M1 MUSIC AWARDS, YUNA, "Телетріумф".

"Я рада стати членкинею журі національного відбору конкурсу Євробачення, бути частиною великої команди історичної події. Всім своїм досвідом та знаннями готова підтримати конкурсантів та відкрити нові горизонти їхнього таланту. Ми вибираємо того, хто представлятиме країну, але не треба забувати, що потім артист до неї повертається. Завдання артиста – гідно виступити на конкурсі, а після – стати справжньою зіркою в країні", – сказала Тіна.

Тіна Кароль – друга членкиня журі на Нацвідборі

За словами Кароль, Євробачення – дуже складний механізм, тому вона виступає за те, щоб не ускладнювати життя тим, хто туди їде.

"У всьому і завжди потрібно прагнути перемогти, але не варто нікого бичувати, якщо результат інший. Однозначно ми – співоча нація, вміємо робити музику світового рівня. Я точно проти того, щоб ставити перед творчими людьми спортивні нормативи, і стирати їхню особистість бажанням золотої медалі. За підсумком довгого творчого шляху завжди перемагає музика. Разом ми пишемо історію вже сьогодні", – підсумувала Кароль.

Прямі ефіри Нацвідбору відбудуться 8, 15 і 22 лютого на СТБ і телеканалі Суспільного мовника "UA: ПЕРШИЙ".

Нагадаємо, раніше першим членом журі Нацвідбору на Євробачення-2020 назвали Андрія Данилка. Музичним продюсером Національного відбору традиційно стане Руслан Квінта, а креативною продюсеркою – Наталія Франчук. Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула.

Андрій Данилко – перший член журі на Нацвідборі Фото: instagram/an.danilko

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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