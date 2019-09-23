"Еммі-2019": найвідвертіші вбрання зірок

У ніч на 23 вересня в Лос-Анджелесі пройшла церемонія вручення головної телевізійної премії світу "Еммі". Так, на заході були присутні безліч зірок.

Перш ніж увійти в концертний зал і зайняти своє місце всі знаменитості пройшлися по ліловій доріжці. OBOZREVATEL зібрав найвідвертіші вбрання знаменитостей.

Зірка "Гри престолів", виконавиця ролі Дейнеріс Таргаріен Емілія Кларк з'явилася на килимовій доріжці в провокаційному вбранні Valentino Haute Couture темно-синього відтінку. Зазначимо, що вона одягнула сукню з дуже глибоким декольте, засвітивши голі груди.

Емілія Кларк

Емілія Кларк

Оскароносна акторка Віола Девіс також вразила чорно-білим вбранням з глибоким декольте від Alberta Ferretti.

Віола Девіс

Віола Девіс

Витончено і спокусливо виглядала на церемонії нагородження "Еммі" і зірка серіалу "Ейфорія" Зендая. Її вибір зупинився на зеленій сукні з напівпрозорим корсетом від Vera Wang.

Зендая

Зендая

Також у відвертих платтях на церемонію вручення "Еммі" прийшли модель і актриса Індія Мур і актриса Менді Мур.

Індія Мур Фото: Vogue

Менді Мур

Крім того, на афтепаті після премії прийшла супермодель і телеведуча Хайді Клум. Вона також вразила вбранням з глибоким декольте.

Хайді Клум

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 23 вересня в Лос-Анджелесі пройшла церемонія вручення головної телевізійної премії миру "Еммі". Названі володарі ТВ-нагороди.

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