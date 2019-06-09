Емілі Ратаковскі знову засвітила груди: гаряче фото

Відома модель Емілі Ратаковскі блиснула грудьми, опублікувавши фото у відвертому купальнику.

Знімок дівчина виклала в своєму акаунті в Instagram, чим викликала величезних ажіотаж в мережі. Всього за добу фото набрало більше мільйонів лайків.

Відзначимо, всього на модель підписано понад 23 мільйонів користувачів Instagram.

Емілі Емілі Ратажковскі Instagram

У п'ятницю, 7 червня, Емілі Ратаковскі виповнилося 28 років. З цього приводу OBOZREVATEL зібрав найгарячіші знімки зірки в мережі.

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